Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
Путин сообщил об отмене роуминга с Белоруссией в 2025 году
Путин заявил об отмене роуминга между Россией и Белоруссией с 1 марта 2025 года
Пользователи связи в России и Белоруссии смогут воспользоваться новыми тарифами без роуминга с 1 марта 2025 года, заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства.
«Сегодня будет принято новое решение – о введении комфортных тарифов для пользования услугами связи и передачи данных на территории Союзного государства. Новые правила вступят в силу уже с 1 марта 2025 года», – отметил российский лидер, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Александр Лукашенко 6 декабря обсудят постепенную отмену роуминга и введение комфортных тарифов между двумя странами.
Напомним, в пятницу Путин прибыл в Минск, чтобы принять участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства, где планируется обсуждение вопросов безопасности и экономического сотрудничества.
5 ноября Совет министров Союзного государства России и Белоруссии одобрил около 20 документов на заседании. Одним из ключевых решений стала резолюция об отмене роуминга на территории Союзного государства, что создаст комфортные тарифы для пользователей связи.