Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
Путин и Лукашенко решили обсудить острые международные проблемы
На встрече в Минске президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят двусторонние вопросы и актуальные международные проблемы.
«Запланирована отдельная встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко, в ходе которой будут обсуждены ключевые темы двустороннего сотрудничества и актуальные международные проблемы», – говорится в материалах к встрече, передает ТАСС.
В материалах к встрече уточняется, что в Союзном государстве ведется планомерная работа по отмене роуминга. «К утверждению на заседании подготовлено решение о создании комфортных тарифов для пользования услугами связи и передачи данных на территории Союзного государства», – отмечается в сообщении.
В пятницу Путин прибыл в Минск, чтобы принять участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства, где планируется обсуждение вопросов безопасности и экономического сотрудничества.
5 ноября Совет министров Союзного государства России и Белоруссии одобрил около 20 документов на заседании. Одним из ключевых решений стала резолюция об отмене роуминга на территории Союзного государства, что создаст комфортные тарифы для пользователей связи.