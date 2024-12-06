Лидер правящей партии Южной Кореи потребовал отставки президента Юн Сок Еля

Хан Дон Хун потребовал прекратить полномочия Юн Сок Еля из-за новых фактов

Tекст: Максим Попов

Хан Дон Хун подчеркнул, что новые факты, свидетельствующие о попытках президента использовать контрразведку для ареста политических оппонентов, требуют оперативных действий, передает ТАСС.

«Учитывая вновь открывшиеся обстоятельства, я считаю, что ради Республики Корея и ее народа необходимо остановить исполнение президентом его обязанностей», – заявил Хан Дон Хун. Он выразил опасение, что сохранение Юн Сок Елем власти может привести к повторению ситуаций, напоминающих военное положение.

Также сообщается, что депутаты парламента Республики Корея сохраняют повышенную бдительность на фоне «многочисленных сообщений» о возможности второй попытки введения военного положения в стране.



Голосование по вопросу импичмента должно состояться 7 декабря, для его утверждения необходимо 200 голосов из 300 возможных в парламенте. Партия «Гражданская сила» контролирует 108 голосов.

Напомним, накануне южнокорейский парламент получил официальное предложение об импичменте президента Юн Сок Еля, инициированное шестью оппозиционными партиями.

Во вторник Юн Сок Ель объявил во время своего обращения по телевидению о введении военного положения в стране. Это произошло после экстренного ночного совещания в офисе главы государства. По мнению экспертов, он ввел военное положение в стране, чтобы остаться у власти, так как ему грозит импичмент.

В среду стало известно, что оппозиционные партии Южной Кореи договорились подать предложение об импичменте президента Юн Сок Еля, обвинив его в попытках ввести военное положение и провокации конфликта с Северной Кореей.