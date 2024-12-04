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В парламент Южной Кореи внесли предложение об импичменте президента
В парламент Южной Кореи внесли предложение о голосовании по импичменту президента
Южнокорейский парламент получил официальное предложение об импичменте президента Юн Сок Еля, инициированное шестью оппозиционными партиями, сообщает Reuters.
Чтобы инициатива была успешной, ее должны поддержать 200 из 300 депутатов Национального собрания. В настоящее время президентская партия «Гражданская сила» контролирует 108 мандатов, что усложняет задачу для оппозиции, сообщает ТАСС.
Голосование по вопросу импичмента должно состояться в течение 24–72 часов после официального внесения предложения, что означает, что оно пройдет 6 или 7 декабря. Инициатива исходит от шести оппозиционных партий, и, по их мнению, набрать необходимое количество голосов будет непросто.
Даже в случае успеха голосования в парламенте дело будет передано в Конституционный суд. Кворум для таких обсуждений составляет семь человек, однако в текущем составе суда только шесть из девяти судей. Назначение судей осуществляется президентом, и он может оставлять позиции вакантными, что может повлиять на дальнейшее развитие событий.
Напомним, во вторник Юн Сок Ель объявил во время своего обращения по телевидению о введении военного положения в стране. Это произошло после экстренного ночного совещания в офисе главы государства. По мнению экспертов, он ввел военное положение в стране, чтобы остаться у власти, так как ему грозит импичмент.
В среду стало известно, что оппозиционные партии Южной Кореи договорились подать предложение об импичменте президента Юн Сок Еля, обвинив его в попытках ввести военное положение и провокации конфликта с Северной Кореей.