В парламент Южной Кореи внесли предложение об импичменте президента

В парламент Южной Кореи внесли предложение о голосовании по импичменту президента

Tекст: Ольга Иванова

Чтобы инициатива была успешной, ее должны поддержать 200 из 300 депутатов Национального собрания. В настоящее время президентская партия «Гражданская сила» контролирует 108 мандатов, что усложняет задачу для оппозиции, сообщает ТАСС.

Голосование по вопросу импичмента должно состояться в течение 24–72 часов после официального внесения предложения, что означает, что оно пройдет 6 или 7 декабря. Инициатива исходит от шести оппозиционных партий, и, по их мнению, набрать необходимое количество голосов будет непросто.

Даже в случае успеха голосования в парламенте дело будет передано в Конституционный суд. Кворум для таких обсуждений составляет семь человек, однако в текущем составе суда только шесть из девяти судей. Назначение судей осуществляется президентом, и он может оставлять позиции вакантными, что может повлиять на дальнейшее развитие событий.

Напомним, во вторник Юн Сок Ель объявил во время своего обращения по телевидению о введении военного положения в стране. Это произошло после экстренного ночного совещания в офисе главы государства. По мнению экспертов, он ввел военное положение в стране, чтобы остаться у власти, так как ему грозит импичмент.

В среду стало известно, что оппозиционные партии Южной Кореи договорились подать предложение об импичменте президента Юн Сок Еля, обвинив его в попытках ввести военное положение и провокации конфликта с Северной Кореей.