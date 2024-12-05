Следующие друг за другом юбилеи (в этом году – 35-летие падения Берлинской стены, в следующем – 35-летие объединения Германии) заставили всех вспомнить эту не самую стандартную в истории мира процедуру – объединение двух когда-то разделенных стран. И выяснилось, что у многих восточных немцев недавняя история до сих пор отзывается болью.10 комментариев
Командира ВСУ обвинили в применении кассетных боеприпасов в Курской области
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против командира ВСУ, который применил кассетные боеприпасы с отравляющими веществами в Курской области.
Как сообщает ТАСС, Следственный комитет России возбудил уголовное дело против командира 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ полковника Павло Розлача. Ему предъявлено заочное обвинение в террористическом акте и применении оружия массового поражения в Курской области.
В сообщении отмечается, что Розлач использовал кассетные боеприпасы с отравляющими веществами, что запрещено международным договором РФ. Следователи считают это действие нарушением норм международного права, направленным на устрашение мирного населения и причинение вреда здоровью граждан.
Дело возбуждено в рамках статьи о террористическом акте и применении запрещенного оружия, что грозит обвиняемому серьезными последствиями, если он будет задержан и доставлен в суд Российской Федерации.
Напомним, ФСБ начала расследование против журналистов из США и Румынии за незаконное пересечение границы в Курской области, дела касаются 12 иностранных корреспондентов. На журналистов СНMedia и France 24 возбуждены уголовные дела за незаконное пересечение государственной границы РФ в Курской области.