Юшков: Shell и Equinor объединяются, чтобы замедлить падение добычи

Эксперт Юшков: Объединение Shell и Equinor не изменит энергетический рынок Европы

Tекст: Евгений Поздняков

«По сути, Shell и Equinor создают совместное предприятие, куда они внесут ряд личных активов в Северном море. Однако они объединяют активы в новую дочку не от хорошей жизни. Это как раз свидетельство того, что дела плохи, и они пытаются их хоть как-то поправить», – заметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

«Это единственное решение, которое стало альтернативой закрытию всех задействованных в договоре месторождений. В Северном море добыча ведется очень давно, объемы нефти и газа истощаются, добыча падает, особенно в британском секторе. Британия из экспортера превратилась в импортера. Shell и Equinor хотят продлить жизнь отдельным участкам, поэтому их сливают в одно предприятие», – сказал он.

«Таким образом в партнерстве они снижают индивидуальные риски. Помимо этого, компании будут обмениваться технологиями в данном проекте. Но главное, что они могут использовать общую инфраструктуру для этих участков и таким образом попытаться сэкономить, чтобы месторождения были рентабельны. А вот об увеличении добычи речи не идет, участники, скорее всего, будут использовать уже существующие месторождения», – пояснил собеседник.

«В общем, это способ не развиваться, а снизить темпы падения. Они смогут производить 140 тыс. баррелей нефти в день. Это значимые объемы, чувствительные для отдельно взятой Британии. Но это не увеличение объемов производства, поэтому ждать каких-то новшеств и изменений на энергетическом рынке Европы не стоит», – резюмировал он.

Ранее стало известно о создании новой крупнейшей в Британии нефтегазовой компании. Фирма появится за счет объединения активов Equinor UK (дочерняя организация норвежской Equinor ASA) и Shell UK. Владение предприятием будет осуществляться на паритетных началах (по 50% от каждой стороны). Завершение сделки планируется к концу 2025 года.

Совместная компания создается в Абердине для поддержания добычи ископаемого топлива и обеспечения безопасности энергопоставок в Британии. Как отмечается в официальном пресс-релизе Equinor, решение продиктовано необходимостью обмена опытом по работе в «некогда богатом ресурсами бассейне Северного моря, переживающего старение».

Согласно плану, новая фирма будет более гибкой, целенаправленной, конкурентоспособной по затратам и стратегически выгодно позиционированной для максимизации стоимости объединенных портфелей на континентальном шельфе. Ожидается, что дочернее предприятие сможет добывать около 140 тыс. баррелей нефти в сутки.

В общую долю двух фирм войдут месторождения Mariner, Rosebank и Buzzard, а также доли Shell в Shearwater, Penguins, Gannet, Nelson, Pierce, Jackdaw, Victory, Clair и Schiehallion. Ряд лицензий на разведку также станет частью сделки.