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Песков сообщил о планах Путина принять участие в акции «Елка желаний»
Президент России Владимир Путин намерен участвовать во всероссийской новогодней акции «Елка желаний», сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Песков, отвечая на соответствующий вопрос, заявил: «Да. Планирует», – передает ТАСС.
Напомним, акция «Елка желаний» проходит с 2018 года. По всей России устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими желаниями.
Участники акции помогают исполнять желания детей с ограниченными возможностями и оказавшихся в трудной ситуации, сирот, а также одаренных ребят, детей из семей участников специальной военной операции и проживающих в новых регионах России.
С 2018 года исполнено более 210 тыс. детских новогодних желаний. В акции принимают участие и представители государственных учреждений. Каждый год к ней присоединяется и глава российского государства.