Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором подробно рассказал о ситуации на Украине. Как передает ТАСС. Ожидается, что интервью выйдет в ближайшие дни.

В интервью Лавров обсудил действия киевского режима как на территории Украины, так и за ее пределами. Министр затронул вопросы, касающиеся мирного населения, гражданской инфраструктуры и террористических атак, приписываемых Украине. По словам Захаровой, министр также углубился в обсуждение этимологии украинского кризиса и поделился своим видением будущего региона.

Захарова подчеркнула, что Лавров осветил эти темы подробно, предоставив глубокий анализ текущей ситуации и перспектив. Это интервью, по мнению Захаровой, должно пролить свет на российскую точку зрения по ключевым международным вопросам и конфликту на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, журналист Такер Карлсон посетил Москву и анонсировал интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по вопросам международной политики и текущих мировых вызовов, о чем заявил во время своего визита. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что интервью будет масштабным и затронет все важные аспекты внешней политики России. В то же время в Верховной Раде Украины увидели в визите Карлсона в Москву попытку установить неформальные контакты между Россией и западными странами.