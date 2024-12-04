В Раде усмотрели в поездке Карлсона в Москву неформальные контакты

Tекст: Александра Юдина

По его словам, визит Карлсона в Москву может иметь и другую цель, связанную с неформальными контактами по урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС.

По мнению Гончаренко, Карлсон, который близок к избранному президенту США Дональду Трампу, мог передать какое-то послание российской власти от американского лидера.

«Очевидно, что в Москву Такер приехал не просто ради интервью», – подчеркнул депутат, добавив, что внимание должно быть сосредоточено на неформальных разговорах, которые могли состояться в ходе этого визита.

Гончаренко также отметил, что Украина должна активнее доносить свою позицию в свете возможных неформальных переговоров.

Такое заявление последовало после того, как Карлсон сообщил об интервью с Лавровым, а Трамп ранее заявлял о намерении быстро добиться мира на Украине и начать работу в этом направлении еще до своей инаугурации.

В ночь на среду американский журналист Такер Карлсон сообщил, что приехал в Москву для интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым. Спикер МИД Мария Захарова отметила, что интервью Сергея Лаврова будет длиться полтора часа и будет масштабным.