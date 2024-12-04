В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни». Но даже декларативную готовность Украины начать эксгумационные работы на Волыни польские власти надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
Мать Эминема скончалась от рака легких
Мать рэпера Эминема Дебби Нельсон умерла в США в возрасте 69 лет
Мать известного американского рэпера Эминема (настоящее имя – Маршалл Брюс Мэтерс III) Дебби Нельсон умерла в возрасте 69 лет в Сент-Джозефе (Миссури, США), сообщил представитель рэпера Деннис Денэхи.
Нельсон скончалась в ночь на вторник, у нее был рак легких. О заболевании стало известно в сентябре, когда оно уже достигло поздней стадии, передает РИА «Новости» со ссылкой на TMZ.
Отношения между Эминемом и его матерью долгое время были напряженными. В начале карьеры рэпер обвинял Нельсон в жестоком обращении, что неоднократно отражал в своих песнях. В ответ на это женщина подала в суд на сына за клевету. Однако в последние годы жизни женщины их отношения стали улучшаться.