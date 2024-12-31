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По военно-промышленному комплексу на северо-западе Саны нанесены шесть ударов
В результате авиаударов в северо-западной части столицы Йемена Саны пострадали объекты военно-промышленного комплекса в районе Ан-Нахда.
Шесть авиаударов были нанесены по военно-промышленному комплексу в районе Ан-Нахда на северо-западе столицы Йемена Саны, сообщает РИА «Новости».
Целью атак стал комплекс, занимающийся ремонтом военной техники. Местные власти столицы также сообщили о трех авиаударах по комплексу Аль-Арди, который включает министерство обороны и военные административные офисы в центре Саны, а также о налете на бывший штаб первой бронетанковой дивизии в северо-западной части Саны.
Источник также отметил, что здание министерства обороны в районе Баб Аль-Йемен подверглось трем авиаударам, а в Сане слышны были сильные взрывы от ударов, которые предположительно совершила израильская авиация. В связи с этим, во вторник представители хуситов заявили о своих ракетных атаках на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, электростанцию южнее Иерусалима и авианосец США.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус обвинил Израиль в авиаударе по аэропорту Саны, сообщив, что в результате был ранен член экипажа его самолета. Эта информация еще больше усложняет и без того напряженную ситуацию в регионе, где конфликты продолжаются с участием различных сторон.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Всемирная организация здравоохранения обвинила Израиль в том, что он нанес авиаудар по аэропорту Саны, в результате которого поврежден самолет организации и ранен член экипажа.