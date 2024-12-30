Новые регионы превращаются в витрину, показывающую, как может выглядеть жизнь территорий, которые некогда входили в состав Украины. Это все очень контрастирует с тем, что происходит на Украине. И этого боится Зеленский.2 комментария
Маск назвал Зеленского чемпионом за «величайшее ограбление» США
Американский предприниматель Илон Маск назвал президента Украины Владимира Зеленского «чемпионом всех времен» в ограблении США, комментируя пост о выделении 2,5 млрд долларов Украине.
Маск прокомментировал выделение США 2,5 млрд долларов Украине Он отреагировал на публикацию пользователя в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), который заявил, что Зеленский «провернул одно из величайших денежных ограблений всех времен», передает РИА «Новости».
«Чемпион всех времен», – написал Маск, отмечая свою точку зрения на ситуацию.
Напомним, в понедельник президент США Джо Байден объявил о выделении почти 2,5 миллиарда долларов Киеву. Позже госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что США в рамках нового пакета военной помощи отправят Украине оружие на общую сумму 1,25 млрд долларов, включая боеприпасы для HIMARS и системы Javelin.