Новые регионы превращаются в витрину, показывающую, как может выглядеть жизнь территорий, которые некогда входили в состав Украины. Дороги, школы, больницы строятся, разрушенные дома восстанавливаются, промышленность оживает, бизнес развивается. Это все очень контрастирует с тем, что происходит на Украине. И этого боится Зеленский.0 комментариев
Морспасслужба не выявила утечек мазута из фрагментов затонувших судов «Волгонефть»
Морспасслужба провела частичное обследование затонувших «Волгонефтей» и не нашла утечек нефтепродуктов, несмотря на сложные погодные условия и плохую видимость под водой, сообщил оперштаб Краснодарского края.
В оперштабе уточнили, что Морспасслужба провела частичное обследование фрагментов «Волгонефть». В результате проверок утечек нефтепродуктов не обнаружено. В понедельник, 30 декабря, планируется продолжить обследование, передает ТАСС.
Морспасслужба ведет постоянный мониторинг на девяти секторах акватории. При обнаружении пленки из нефтепродуктов участки незамедлительно обрабатываются сорбентами. Ранее также не было зафиксировано утечек с этих объектов.
Зимний период осложняет проведение работ из-за слабой видимости под водой и неблагоприятных погодных условий на море. За весь зимний период подходящая для подводных работ погода наблюдалась только два дня, 30 декабря станет третьим таким днем, отметили в оперштабе.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что авария с танкерами в Черном море привела к критической ситуации, экологические последствия которой неизбежны.
В субботу кормовую часть танкера «Волгонефть-239», выброшенную на мель у поселка Тамань, окружили боновыми заграждениями длиной 250 метров для предотвращения разлива нефтепродуктов. 25 декабря носовая часть танкера «Волгонефть 239», была обнаружена с помощью эхолота, после чего водолазы приступили к ее обследованию на наличие утечек нефтепродуктов.
Минтранс заявил, что владельцы танкеров, затонувших в Керченском проливе, должны будут поднять их после согласования плана судоподъема.