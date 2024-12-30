Морспасслужба не выявила утечек мазута из фрагментов затонувших судов «Волгонефть»

Tекст: Дарья Григоренко

В оперштабе уточнили, что Морспасслужба провела частичное обследование фрагментов «Волгонефть». В результате проверок утечек нефтепродуктов не обнаружено. В понедельник, 30 декабря, планируется продолжить обследование, передает ТАСС.

Морспасслужба ведет постоянный мониторинг на девяти секторах акватории. При обнаружении пленки из нефтепродуктов участки незамедлительно обрабатываются сорбентами. Ранее также не было зафиксировано утечек с этих объектов.

Зимний период осложняет проведение работ из-за слабой видимости под водой и неблагоприятных погодных условий на море. За весь зимний период подходящая для подводных работ погода наблюдалась только два дня, 30 декабря станет третьим таким днем, отметили в оперштабе.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что авария с танкерами в Черном море привела к критической ситуации, экологические последствия которой неизбежны.

В субботу кормовую часть танкера «Волгонефть-239», выброшенную на мель у поселка Тамань, окружили боновыми заграждениями длиной 250 метров для предотвращения разлива нефтепродуктов. 25 декабря носовая часть танкера «Волгонефть 239», была обнаружена с помощью эхолота, после чего водолазы приступили к ее обследованию на наличие утечек нефтепродуктов.

Минтранс заявил, что владельцы танкеров, затонувших в Керченском проливе, должны будут поднять их после согласования плана судоподъема.