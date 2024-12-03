Посольство призвало россиян избегать протестов в Южной Корее

Опубликован план посланника Трампа по урегулированию конфликта на Украине

Опубликован план посланника Трампа Келлога по урегулированию конфликта на Украине

Tекст: Валерия Городецкая

Документ был подготовлен в апреле 2024 года и содержит пять пунктов по стабилизации отношений между Россией и Украиной, пишет OSW Report, передает «Газета.Ru».

Первым пунктом предложено прекратить изоляцию России и наладить контакты с президентом Владимиром Путиным. Второй пункт касается оказания давления на Москву и Киев для начала переговоров.

Третий пункт предусматривает некоторые уступки России. В частности, предлагается на 10 лет отказаться от рассмотрения вопроса о принятии Украины в НАТО и сохранить за Москвой ранее занятые территории. В случае заключения мира, приемлемого для Украины, США готовы постепенно отменить санкции и нормализовать отношения с Россией.

Четвертый пункт плана предлагает дать Украине двусторонние гарантии безопасности и продолжать военную поддержку, разрешая при этом Киеву официально не признавать контроль России над территориями, но запрещая силовое решение.

Пятый пункт предполагает прекращение военной помощи Киеву в случае отказа от мирных переговоров.

Ранее телеканал CNN сообщил, что будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц изучает варианты прекращения огня на Украине, рассматривая предложения Кита Келлога и других экспертов. Американист Малек Дудаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что план Келлога не устроит ни Россию, ни Украину.