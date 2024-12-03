В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но обе стороны знают, что ничего не изменится. Однако даже декларативную готовность Украины начать поисково-эксгумационные работы на Волыни нынешние польские власти явно надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
Посольство призвало россиян избегать протестов в Южной Корее
Российское посольство в Сеуле рекомендовало гражданам России воздержаться от участия в политических манифестациях из-за введения военного положения в Южной Корее, пишет агентство Ренхап.
В заявлении диппредставительства подчеркивается важность соблюдения рекомендаций властей республики и избегания участия в любых массовых акциях, которые могут быть связаны с политическими протестами, передает ТАСС.
Напомним, южнокорейский лидер Юн Сок Ель объявил о введении военного положения в стране на фоне угрозы паралича власти из-за попыток проведения против него процедуры импичмента. Сообщалось, что в Южной Корее назначили нового командующего Сухопутными силами.