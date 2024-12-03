Российские суды перешли на отечественные автомобили

Судебный департамент сообщил о переходе судов на автомобили «Лада Гранта»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские суды начали активное обновление автопарка, предпочитая отечественные автомобили марки «Лада Гранта», сообщает ТАСС. Генеральный директор Судебного департамента Владислав Иванов отметил, что для нормального функционирования районных судов необходимо наличие 3517 автомобилей, однако в настоящее время в их распоряжении находится 3405 машин. Из них значительная часть, около 34%, старше десяти лет, а 20% имеют от 7,5 до 10 лет эксплуатации.

Иванов подчеркнул, что ситуации, когда автомобили судов на ходу выходят из строя, стали причиной для тщательного анализа состояния автопарка. В некоторых случаях использование таких машин уже небезопасно. Для поддержания автопарка в актуальном состоянии необходимо закупать не менее 352 автомобилей в год. В 2023 году удалось приобрести 261 автомобиль, из которых сто были куплены за счет сэкономленных средств.

Также Иванов отметил, что председатель арбитражного суда одного из новых регионов России предпочел отечественную марку китайской, что позволило сэкономить на закупку дополнительных автомобилей для других судов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуму поступили машины Lada Vesta для парламентариев, Минпромторг предложил пересадить чиновников на автомобили XCITE и LADA Largus, а Lada Aura стала официальным автомобилем госслужащих.