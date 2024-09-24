Lada Aura стала официальным автомобилем госслужащих

Управделами начало закупки Lada Aura для транспортного обслуживания чиновников

Tекст: Денис Тельманов

Управление делами президента России приступило к закупкам автомобилей Lada Aura в стандартной комплектации для транспортного обслуживания госслужащих, сообщает ТАСС. Это решение принято в рамках мероприятий по импортозамещению и переходу на использование отечественных автомобилей с высокой степенью локализации производства.



Как уточнили в управделами, автомобили Lada Aura будут использоваться для предоставления транспортных услуг федеральным государственным органам, деятельность которых обеспечивается управлением. Автомобили будут закрепляться за государственными гражданскими служащими согласно установленному регламенту.

Lada Aura была представлена на базе модели Vesta летом 2023 года. Среди особенностей машины – увеличенное на 25 см пространство для пассажиров заднего ряда и салон из натуральной кожи российского производства. Автомобиль оснащен двигателем объемом 1,8 литра мощностью 122 лошадиные силы и автоматической коробкой передач. Президент России Владимир Путин уже опробовал эту модель, посетив на ней открытие Северного обхода Твери.

В сентябре 2023 года глава государства поручил приоритетно использовать отечественные автомобили для чиновников. Список рекомендованных моделей уже включает марки Lada, Aurus, УАЗ, «Москвич», Evolute и Haval. В конце прошлого года Управделами закупило 105 машин Lada Vesta, начав поэтапную замену иностранных служебных автомобилей на российские.

Ранее в Минпромторге заявили, что производство рестайлинговых лимузинов Aurus начнется в конце 2025 года.



