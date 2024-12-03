Авторы конституции Эстонии раскритиковали лишение граждан России права голоса

Авторы конституции Эстонии осудили запрет на голосование граждан России и Белоруссии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Авторы конституции Эстонии 1992 года выразили критику в адрес поддержанного парламентом законопроекта, который лишает граждан России и Белоруссии права голосовать на муниципальных выборах, передает РИА «Новости». Они подчеркнули отсутствие доказательств наличия угрозы для применения такой меры.

По словам одной из авторов конституции, Лии Хянни, мировой конфликт, в том числе на Украине, не требует изменения основного закона и аннулирования избирательных прав для иностранцев, постоянно проживающих в Эстонии. Она отметила, что без доказательств угрозы безопасности законопроект может привести к расколу в обществе.

Юри Адамс, другой автор конституции, задался вопросом о смысле законопроекта, который лишает права голоса граждан 140 стран мира, и запросил разъяснения о проблемах безопасности, связанных с ним. «Никто мне пока не смог объяснить, в чем тут проблема с безопасностью», – цитирует Адамса ERR.

Хендрик Йоханнес Террас, председатель конституционной комиссии парламента Эстонии, отметил, что мнение авторов конституции учитывается, однако обсуждение законопроекта продолжится. Он добавил, что в феврале 2025 года возможна передача документа в парламент для дальнейших обсуждений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, социал-демократы Эстонии предложили ограничить участие россиян в выборах, что вызвало значительные дебаты в обществе, а в Прибалтике обсуждалась идея о том, чтобы «правильных русских» «пустить в расход».