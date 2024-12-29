Хочется надеяться, что военным преступникам и отдающим преступные приказы главарям киевского режима, включая самых высокопоставленных, уготована та же участь, что и Дудаеву, Масхадову, Басаеву и Радуеву.15 комментариев
Протестующие снова перекрыли проспект Руставели в Тбилиси
Сторонники оппозиции перекрыли проспект Руставели у парламента Грузии
Сторонники оппозиции в Тбилиси в 31-й раз подряд перекрыли проспект Руставели у здания парламента, собрав несколько сотен участников.
Сторонники оппозиции вновь собрались на акции протеста в центре Тбилиси, перекрыв проспект Руставели у здания парламента Грузии. Это продолжается уже тридцать первый вечер подряд. На этот раз в демонстрации участвуют несколько сотен человек, требующих изменений в политическом курсе страны, передает РИА «Новости».
Ранее днем протестующие также блокировали проспект после инаугурации нового президента Михаила Кавелашвили. Однако, вскоре после этого они разошлись, и полиция задержала шестерых участников акции.
Ранее полиция задержала шестерых участников акции протеста в Тбилиси за попытку перекрыть проспект Руставели.
Напомним, Михаил Кавелашвили принес клятву президента Грузии на церемонии инаугурации в здании парламента.
Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили, чьи полномочия истекли в воскресенье, направилась молиться в один из главных храмов страны – Светицховели.