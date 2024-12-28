Остановка транзита газа фактически разрушает украинскую ГТС как единый производственный комплекс. Образуются две независимые друг от друга части ГТС. В этом смысле это будет первый – экономический – раздел Украины. Который, вероятно, является предвестником раздела уже политического.3 комментария
Эксперт раскрыл три главных признака общения с мошенниками
Эксперт по безопасности Игорь Бедеров указал три основных признака, по которым можно определить, что вы общаетесь с мошенником, включая скорость, давление авторитетом и принуждение к действиям.
Как передает «Радио Sputnik», Бедеров поделился информацией о том, как распознать общение с мошенниками. Он выделил три ключевых признака, которые могут указывать на мошеннические действия.
Первым сигналом, по словам Бедерова, является скорость. Мошенники часто пытаются ускорить процесс и заставляют своих жертв быстро реагировать на их запросы. Это может быть попыткой создать атмосферу срочности и стресса, чтобы жертвы не успели осознать, что происходит.
Второй признак – это давление авторитетом. Мошенники могут утверждать, что звонят от имени правоохранительных органов, банков или других значимых организаций, пытаясь убедить жертву в своей правомерности и серьезности ситуации, уточнил он.
Как указал эксперт, третьим сигналом является принуждение к действию. Это может быть настоятельное требование выполнить конкретные действия, которые могут привести к потерям или другим негативным последствиям для жертвы. Бедеров подчеркнул, что наличие всех трех признаков с высокой долей вероятности указывает на мошенническую схему.
Ранее российское правительство приняло решение запретить звонки через IP-телефонию на мобильные и стационарные телефоны, чтобы ограничить деятельность мошенников.
Накануне банк ВТБ зафиксировал увеличение активности мошенников перед праздниками и описал четыре популярные схемы обмана, связанные с фишингом и поддельными приложениями.