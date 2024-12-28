В России запретили звонки с IP-телефонии на телефоны для борьбы с мошенниками

  • Новость часаСВР раскрыла планы США и Британии устроить атаки на российские базы в Сирии
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    2024 год перевернул Ближний Восток
    Фицо пригрозил Украине остановкой поставок электроэнергии
    Bloomberg предсказало освобождение Курской области к весне
    Эксперт рассказал, зачем США собирают генетические данные россиян
    ФСБ помешала украинским спецслужбам взорвать офицера Минобороны
    Фицо ответил на нападки Зеленского словами «я не ваш слуга»
    Шольц обвинил Мерца в «зигзагообразном курсе» по вопросу ракет для Киева
    Минфин США предупредил о достижении в январе потолка госдолга
    Уралвагонзавод не нашел «ничего особенного» в западной бронетехнике
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Позиции США на Ближнем Востоке становятся все слабее

    Американская политика на Ближнем Востоке во многом находится под влиянием либеральной идеологии – во всяком случае, именно так США пытаются это представить. В реальности действия США очень часто противоречат этой идеологии, но сам факт ее наличия создает излишнее напряжение в отношениях с ближневосточными автократиями и заставляет их задуматься, является ли Вашингтон надежным союзником.

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    Константин Косачев Константин Косачев Норвежские моряки нарушили мораль и право

    Спасение людей на море – это проявление гуманизма, древнейший морской обычай, который имеет универсальное применение в любой точке Мирового океана независимо от флага или гражданства. Норвежские моряки должны были прийти на помощь людям, потерпевшим кораблекрушение. Но не пришли.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов К территориальным претензиям Трампа следует отнестись всерьез

    Для России было бы очень нежелательно, если бы Трампу удалось сделать территориальные претензии новым мировым трендом. Земли у нас много, богатства в ней неисчислимые, и прежде с Запада уже звучали предложения сделать Сибирь мировым достоянием.

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    28 декабря 2024, 10:18 • Новости дня

    В России запретили звонки с IP-телефонии на телефоны для борьбы с мошенниками

    В России запретили звонки с IP-телефонии на мобильные и стационарные телефоны для борьбы с мошенниками

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское правительство приняло решение запретить звонки через IP-телефонию на мобильные и стационарные телефоны, чтобы ограничить деятельность мошенников.

    Правительство приняло постановление об исключении из перечня лицензий на услуги связи лицензии на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации, передает ТАСС.

    Эта технология позволяла посредством интернета связываться с пользователями стационарных и мобильных телефонов, что часто использовали мошенники для подмены номеров.

    Как пояснили в правительстве, исключение возможности соединения сетей передачи данных с телефонными сетями связи серьезно ограничит этот вид телефонного мошенничества, но не повлияет на обычных пользователей телефонной связи.

    Пользователи, которые общаются через интернет с помощью мессенджеров и специальных программ, не столкнутся с какими-либо изменениями. Эти программы обеспечивают связь без выхода на сети стационарной и мобильной телефонной связи.

    Ранее правоохранители задержали ранее судимых мошенников, которые похитили у семьи из Москвы свыше 22 млн рублей.

    27 декабря 2024, 21:05 • Новости дня
    Эксперт рассказал, зачем США собирают генетические данные россиян
    Эксперт рассказал, зачем США собирают генетические данные россиян
    @ Ingram Images/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Незаконный сбор генетических данных любой нации может дать полезные открытия в науке, а может быть использован против человечества, равно как и атомная энергия, сказал газете ВЗГЛЯД биотехнолог Илья Духовлинов, комментируя информацию о создании США системы высокоскоростного генетического скрининга населения России.

    В ФСБ рассказали, что американец Джин Спектор, которого ранее осудили в Москве на 15 лет за шпионаж, передавал Пентагону данные для создания системы высокоскоростного генетического скрининга населения России. Отмечается, что он собирал и передавал в США сведения по биотехнологической и биомедицинской тематике, которые содержали государственную тайну.

    «Один из основных постулатов медицины о том, что все люди в целом устроены одинаково. Но именно генетические данные показывают, что есть индивидуальные различия, определяющие продолжительность жизни, склонность к заболеваниям (диабет, инфаркт, рак) и, что важное – устойчивость к различным инфекциям. Поэтому знание генетических данных какой-либо популяции людей, например, жителей определенного государства, дает очень важную информацию», – говорит Духовлинов.

    По его словам, имея такого рода данные, можно узнать, какие лекарства будут наиболее нужны, и какие инфекции могут оказаться губительными для данной группы. Например, в Национальном Институте Здоровья (NIH) США уже десятки лет работает программа сбора генетических образцов населения практически всех стран мира.

    «Существует огромный подземный банк ДНК, содержащий миллионы образцов. Образцы собираются под предлогом медицинских исследований и разработки лекарств, и такой сбор щедро оплачивается грантами и разными схемами финансирования. В реальности это дает возможность понять, какой вид гриппа, ВИЧ или иной инфекции максимально вреден для населения той или иной территории, плюс возможно осуществлять дизайн таргетных препаратов с заданными свойствами. Практически любыми свойствами», – рассказывает специалист.

    Сбор таких генетических данных, продолжает он, является серьезной угрозой, если не контролируется, не согласуется и не имеет под собой обоснованной юридической базы. Для сбора такого рода информации о гражданах нужны независимые международные организации, которые это контролируют. В них должны состоять комиссии из всех стран мира, имеющие согласованный доступ к таким данным, и утвержденные направления использования генетического материала.

    «С одной стороны, это действительно может дать полезные открытия в науке, а может и быть использовано против человечества. Это как атомная энергия. Чтобы не допустить «генетических угроз», любая международная неконтролируемая деятельность в этой сфере должна быть прекращена», – заключил Духовлинов.

    Ранее Спектор уже был осужден Останкинским судом Москвы за посредничество во взятке. В июне 2021 года он получил четыре года колонии строгого режима, однако позже апелляция отправила дело на новое рассмотрение, по итогам которого срок был сокращен до трех с половиной лет.

    В августе Лефортовский суд Москвы вновь арестовал Спектора в рамках уголовного дела о шпионаже.

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    27 декабря 2024, 16:59 • Новости дня
    Сирия сохранила военные базы России в Латакии и Тартусе
    Сирия сохранила военные базы России в Латакии и Тартусе
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сирийские власти не намерены расторгать соглашения о российских военных базах. Стороны ведут переговоры о статусе и численности контингента.

    Сирийские власти в ближайшее время не планируют разрывать соглашения, позволяющие России использовать военные базы в провинциях Латакия и Тартус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

    По словам источника, обсуждаются условия, при которых соглашения могут быть разорваны. В частности, стороны ведут консультации о том, чтобы обстоятельства непреодолимой силы, такие как военные действия и смена власти в Сирии, не стали поводом для расторжения соглашений.

    Также в ходе переговоров рассматривается вопрос о численности российского военного контингента на территории Сирии. Источник подчеркнул, что Россия стремится сохранить юридический статус своих баз и избежать возможного форс-мажора, который мог бы повлиять на договоры о долгосрочной аренде объектов.

    Ранее новые власти Сирии заявили об отводе российских военных из Дамаска. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что будущее российских военных баз в Сирии остается неопределенным, поскольку Москва продолжает переговоры с силами, которые контролируют обстановку в стране.

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    26 декабря 2024, 14:50 • Видео
    Илон Маск будет менять власть в Германии

    Илон Маск – самый богатый человек мира и особо приближенное к будущему президенту США лицо – вмешался в выборы в Германии. Так, по крайней мере, считают в Евросоюзе. И беспокоятся не зря: нанеся удар по глобалистам в Вашингтоне, Маск переключается на Брюссель. В случае ЕС нокаутирующим ударом может стать победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в ФРГ.

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    28 декабря 2024, 02:24 • Новости дня
    Фицо заявил Зеленскому, что не является его слугой

    Премьер Словакии Фицо ответил на нападки Зеленского словами «Я не ваш слуга»

    Фицо заявил Зеленскому, что не является его слугой
    @ Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ответил на нападки украинского лидера Владимира Зеленского, подчеркнув, что не является его слугой и не обязан безвозмездно помогать Украине.

    Фицо подчеркнул, что осознает давление, которому подвергается Зеленский, передает РИА «Новости».

    «Понимаю то, что по корыстным политическим причинам вам Запад дает практически все, что вы попросите, но я не ваш слуга, который не может выразить свое собственное мнение и который обязать только помогать вам и ничего от вас не ожидать», – сказал Фицо.

    Такое заявление последовало после того, как Фицо подвергся нападкам со стороны Зеленского на пресс-конференции, прошедшей после их встречи на саммите Евросоюза в Брюсселе. Словацкий премьер также указал, что Зеленский после встречи в Брюсселе позволил себе еще более резкие заявления в социальных сетях – по его словам, Зеленский был «еще более надменным и дерзким».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский выразил обеспокоенность встречей Фицо с президентом России Владимиром Путиным. Зеленский обвинил Фицо в излишнем интересе к российским энергоресурсам и предположил, что тот хочет подорвать поставки американского газа в Европу, а также призвал словацкие силы безопасности обратить внимание на возможное участие Словакии в «сомнительных схемах» с оплатой российского газа.

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    27 декабря 2024, 11:40 • Новости дня
    Морской эксперт осудил норвежских моряков за отказ спасать россиян с «Урсы Майор»

    Капитан Дандыкин: Антироссийская истерия сказалась больше на норвежцах, чем на испанцах

    Морской эксперт осудил норвежских моряков за отказ спасать россиян с «Урсы Майор»
    @ REUTERS/Vitaly Nevar

    Tекст: Олег Исайченко

    Норвежцы сами себе вырыли яму. Наши мореходные пути пересекаются. В следующий раз, если Осло потребуется наша помощь – Россия сто раз подумает о необходимости поддержки республики, сказал газете ВЗГЛЯД капитан Василий Дандыкин. Ранее стало известно, что судно Oslo Carrier 3 под норвежским флагом отказалось принять на борт российских моряков с «Урсы Майор», тонущих в Средиземном море.

    «Моряки всего мира придерживаются негласного, но практически всегда и везде выполняемого «океанского закона», который предписывает спасать тех, кто терпит бедствие. Даже во время Второй мировой войны суда с обеих сторон пытались спасти вражеские экипажи. Конечно, противник после такого переходил в статус пленного, но самое главное – люди оставались живы», – рассказал Василий Дандыкин, капитан I ранга запаса.

    «Вообще-то наши и норвежские морские маршруты много где пересекаются. Не хотелось бы угрожать и мстить, но инцидент с «Урса Майор» может обернуться тем, что мы тоже не станем помогать судам, принадлежащим Осло. На этом фоне выгодно отличились испанцы: спасли нашу команду, безмерная им благодарность», – подчеркнул он.

    «Моряки спасали друг друга и во время других противостояний, в холодную войну, например, мы всегда предлагали помощь. Другое дело, что в силу некоторых моментов стороны иногда от поддержки отказывались. Но все понимали: если судно подает сигнал бедствия, то необходимо приплыть и сделать все от тебя зависящее», – напомнил собеседник.

    «Я не юрист, но полагаю, что норвежский экипаж нарушил Международную конвенцию о спасании. Впрочем, если дело дойдет до разбирательства, предъявить мы им ничего не сможем. Они придумают тысячи отговорок: что ситуация на море мешала помощи морякам или что этого не позволяли технические возможности их судна», – резюмировал эксперт.

    Судно Oslo Carrier 3 под норвежским флагом отказалось принять на борт российских моряков с «Урсы Майор», тонущих в Средиземном море, сообщает пресс-служба группы компаний «Оборонлогистика». Причиной этого стал некий запрет, на который сослался экипаж судна, в составе которого были русскоязычные члены. В итоге пострадавшие были спасены испанскими моряками с борта Salvamar Drago и доставлены в порт Картахены.

    Представители компании «Оборонлогистика», владеющей судном «Урса Майор», заявили, что этот отказ является грубейшим нарушением десятой статьи Международной конвенции о спасании от 1989 года. Целью этого документа является обеспечение безопасности в воде для моряков всего мира, вне зависимости от их государственной принадлежности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипаж российского судна «Урса Майор» был вынужден эвакуироваться после того, как стало ясно, что спасение судна невозможно из-за критических повреждений и крена на правый борт.

    Напомним, российский сухогруз Ursa Major потерпел крушение в международных водах между Испанией и Алжиром после взрыва в машинном отделении. Судовладелец из «Оборонлогистики» полагает, что 23 декабря на судно «Урса Майор» была совершена целенаправленная террористическая атака.

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    28 декабря 2024, 00:31 • Новости дня
    МИД сообщил о разработке Киевом и Западом тактики «химического пояса»

    МИД России сообщил о разработке Киевом и Западом тактики «химического пояса» против российских войск

    МИД сообщил о разработке Киевом и Западом тактики «химического пояса»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Киевский режим при содействии западных кураторов разработал тактику боевых действий с использованием «особого химического пояса», предполагающую подрыв емкостей с токсичными химикатами в зоне боевых действий, сообщил МИД России.

    «Она предусматривает подрыв емкостей с синильной кислотой и аммиаком в ходе продвижения российских войск. С сентября по октябрь 2023 года указанные химикаты были доставлены в районы городов Краматорск и Купянск для размещения вдоль автодорог и на основных транспортных развязках», – сообщается на сайте МИД России.

    По замыслу Киева, это должно было замедлить наступление российских войск и выиграть время для укрепления обороны ВСУ в Запорожской, Харьковской и Сумской областях.

    МИД сообщил, что Россия продолжает отслеживать факты применения украинскими вооруженными формированиями токсичных химикатов в зоне специальной военной операции.

    Киевский режим использует широкий спектр токсичных химикатов, но основными являются раздражающее вещество хлорпикрин и синильная кислота. В ходе СВО зафиксировано более 400 случаев применения нелетальных токсичных химикатов Украиной.

    Украинская сторона применяет химикаты на основе хлорпикрина и хлорацетофенона, а также смеси этих веществ в Донецке, Горловке, Артемовске и других районах. Фиксируются факты использования химических боеприпасов вблизи гражданского населения и российских военнослужащих.

    Ряд обнаруженных отравляющих веществ и их рецептур производились и стояли на вооружении только в США.

    Выявлено порядка 20 случаев применения украинскими спецслужбами токсичных химикатов для отравления продуктов питания, в результате чего погибли как минимум 15 человек. В частности, использовался рицин.

    Москва надеется на объективную оценку международным сообществом действий киевского режима. Ожидается, что государства-члены Конвенции о запрещении химического оружия сделают соответствующие выводы о нарушениях Киевом международных норм.

    «Назрела необходимость противопоставить здравый смысл неуемным амбициям стран «коллективного Запада» превратить ОЗХО наряду с другими специализированными многосторонними структурами в инструмент обеспечения своих геополитических интересов», – говорится в заявлении МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия передала ноту ОЗХО с доказательствами использования Украиной химических веществ.

    Генерал-лейтенант Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России, и его помощник погибли после взрыва в Москве. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что доклады Кириллова о применении химического оружия на Украине вызвали международный резонанс, став «слишком болезненными» для Киева и его западных партнеров.

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    27 декабря 2024, 16:28 • Новости дня
    AZAL назвала «внешнее воздействие» причиной катастрофы Embraer 190 у Актау
    AZAL назвала «внешнее воздействие» причиной катастрофы Embraer 190 у Актау
    @ МЧС Республики Казахстан/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Причиной крушения самолета Embraer 190 у Актау стало «физическое и техническое внешнее воздействие», заявили в авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), которой принадлежало воздушное судно.

    Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL), которой принадлежал потерпевший катастрофу вблизи казахстанского города Актау самолет, озвучила предварительную причину трагедии, передает ТАСС. В заявлении пресс-службы компании говорится, что причиной аварии стало «физическое и техническое внешнее воздействие».

    На основании этих выводов AZAL приняла решение временно приостановить рейсы в ряд российских городов из Баку. Это решение согласовано с Государственным агентством гражданской авиации Азербайджана, отметили в компании. Приостановка полетов связана с выявленными потенциальными рисками, которые могут угрожать безопасности дальнейших полетов, заявили в AZAL.

    Ранее авиакомпания Azerbaijan Airlines приостановила полеты в семь российских городов с 28 декабря: Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный и Махачкалу. Позже в этот список были внесены Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов.

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    27 декабря 2024, 11:06 • Новости дня
    Маск сказал, когда Земля станет непригодна для жизни

    Маск заявил, что Земля станет непригодной для жизни через 500 млн лет из-за расширения Солнца

    Маск сказал, когда Земля станет непригодна для жизни
    @ Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Американский предприниматель Илон Маск считает, что из-за расширения Солнца Земля станет непригодной для жизни через 500 млн лет.

    Маск заявил, что нынешние темпы расширения Солнца приведут к тому, что Земля станет непригодной для жизни через 500 млн лет. Маск высказал свое мнение в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) в ответ на сообщение пользователя, который напомнил, что Солнце взорвется через пять миллиардов лет.

    Маск отметил, что расширение Солнца может сделать Землю непригодной для жизни даже через 10% от этого времени, то есть через 500 млн лет. Это вызвало активные обсуждения среди пользователей.

    В сентябре Маск уже заявлял о необходимости освоения межзвездных перелетов. По его мнению, это необходимо для выживания человечества в будущем, чтобы избежать угрозы как от расширения Солнца, так и от возможного столкновения с астероидом.

    Ранее Маск заявил, что человеческая цивилизация просуществует дольше, если люди станут многопланетным видом. Он также выразил мнение, что демографические проблемы могут повлечь исчезновение целых стран и даже всего человечества.

    Кроме того, Маск отмечал, что искусственный интеллект к концу 2025 года сможет превзойти интеллектуальные способности человека.

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    27 декабря 2024, 14:42 • Новости дня
    Юшков: «Северный поток» можно включить и без американцев

    Эксперт Юшков: Россия не признает передачу «Северного потока» американскому инвестору

    Юшков: «Северный поток» можно включить и без американцев
    @ Stefan Sauer/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Газпром не признает прав американского представителя стать собственником «Северного потока». Заявление же Александра Вучича, вероятнее всего, преследовало цель напомнить ЕС о возможностях возобновления связей с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в энергетике Игорь Юшков. Ранее президент Сербии допустил передачу «Северного потока» американцам и возобновление транзита газа в течение года.

    «Президент Сербии сделал довольно эпатажное заявление», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ. По мнению собеседника, Александр Вучич таким образом пытался привлечь внимание европейских политиков, добавил эксперт.

    «Посыл его слов, скорее, заключается в том, что страны Европы не успеют оглянуться, как вернутся к сотрудничеству с Москвой и будут покупать российский газ. То есть так же быстро, как ЕС разрывал отношения с РФ, можно будет возобновить эти связи, поэтому им не надо закрываться от любых возможностей», – полагает собеседник.

    Вместе с тем Вучич вряд ли действительно рассчитывает на реализацию озвученной им схемы, согласно которой «Северный поток – 2» покупает американский инвестор, с газопровода снимают санкции, а европейцы дают добро на его эксплуатацию. По оценкам Юшкова, вероятность исполнения этого прогноза весьма сомнительна. Как объясняет аналитик, у плана есть ряд проблем. Ключевая загвоздка в том, что Газпром не признает переход права собственности в той форме, которая, как предполагается, будет организована.

    «Напомню, что у компании арестовали «дочку» Nord Stream 2 AG. Если ее продадут, то фирма не согласится с потерей самого трубопровода. Газпром, вероятнее всего, организует новую структуру и зарегистрирует ее в России. Если будет достигнута договоренность о прокачке энергоресурсов, то Газпром за транспортировку станет платить своей дочерней фирме, но не европейцам или американцам», – детализировал эксперт.

    Он подчеркивает: представить сценарий, при котором энергетический гигант признает, что американский инвестор становится собственником газопровода, российская компания качает газ по трубе и при этом платит тому за эксплуатацию – сложно представить.

    Как напомнил Юшков, интерес к покупке «Северного потока» ранее высказывал американский инвестор Стивен Линч. Тот сообщал, что обратился к правительству США с просьбой выдать ему лицензию на участие в торгах, если на них выставят трубопровод. По мнению эксперта, это еще одна «провокационная выходка». «Nord Stream 2 AG находится под санкциями США. Для того, чтобы американский гражданин мог иметь какие-то экономические контакты с этой компанией, он должен получить специальное разрешение от санкционного регулятора Соединенных Штатов. Бизнесмену попросту не разрешат участвовать в сделках», – полагает аналитик.

    Ограничения с Nord Stream 2 AG Вашингтон не снимет, продолжил Юшков. «Вне зависимости от того, кто у власти – Дональд Трамп или Джо Байден, США заинтересованы в выдавливании российского газа с европейского рынка. Американская администрация будет отстаивать национальные интересы, а восстановление позиций Москвы вовсе не входит в них», – отметил он.

    В то же время запуск газопровода отвечает интересам Европы. «Вопрос лишь в том, насколько самостоятельны местные лидеры? Они не накладывали рестрикций на «Северный поток». Он не работает не потому, что американцы ввели санкции, а по причине того, что сам ЕС так и не собрал полный пакет документов: не сделал сертификацию газопровода, не выдал разрешение на ввод в эксплуатацию – то есть вопрос бюрократии. Решение за Европой», – детализировал специалист.

    Впрочем, вопрос работы «Северного потока – 2» вполне может быть включен в «комплексную сделку» Запада и России, о которой говорил Трамп. «Однако пока у газопровода мало шансов начать даже поставку, потому что он никогда еще не работал», – заключил Юшков.

    Ранее президент Сербии Александр Вучич в интервью немецкому изданию Handelsblatt напомнил, что Германия сохранила свою экономику конкурентоспособной благодаря дешевому газу из России. «Вашей стране срочно нужна дешевая энергия! Осмелюсь сделать прогноз: самое позднее через год «Северный поток» будет принадлежать американскому инвестору, и газ по трубопроводу пойдет из России в Европу», – отметил он.

    Вместе с тем политик согласился, что без прекращения боевых действий между Россией и Украиной этого не произойдет. «Я верю, что с Дональдом Трампом мы приблизимся к миру. Это было бы очень важно для Европы и Германии, которая не заинтересована во втягивании в войну. И Сербия тоже», – указал сербский лидер.

    Он также посетовал на то, что Европа теряет вес в мире. «Наша доля в мировой экономике сокращается с каждым годом. С другой стороны, Азия и Африка набирают силу. Хотим ли мы бездействовать и наблюдать, как наша доля в мировой экономике сократится вдвое и будет равна 10% через 10-15 лет?» – добавил Вучич. «Требуется рациональность и долгосрочная стратегия, а не политика, основанная на сиюминутном бизнесе», – подчеркнул он.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Трамп приступил к энергетическому шантажу Европы, а президент Украины Владимир Зеленский заявил об остановке транзита российского газа после 31 декабря 2024 года.

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    27 декабря 2024, 15:28 • Новости дня
    Два члена экипажа Ursa Major пропали при эвакуации
    Два члена экипажа Ursa Major пропали при эвакуации
    @ Social media/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Судьба двух членов экипажа судна Ursa Major остается неизвестной после эвакуации в Средиземном море из-за террористической атаки. На борту было 14 человек, но два члена экипажа не найдены.

    Судьба двух членов экипажа сухогруза Ursa Major остается неизвестной после террористической атаки в Средиземном море, передает ТАСС. Компания «Оборонлогистика» подтвердила, что эти люди пропали во время эвакуации с судна.

    Экипаж, состоявший из 14 человек, был вынужден эвакуироваться после безуспешных попыток локализации повреждений судна. Все члены экипажа покинули судно на спасательной шлюпке. Однако два человека не были найдены после эвакуации, о чем сообщили в компании.

    Сейчас продолжаются поисковые работы для обнаружения пропавших членов экипажа.

    Напомним, судно Oslo Carrier 3 под норвежским флагом отказалось принять на борт российских моряков с «Урсы Майор», тонущих в Средиземном море. Российский экипаж судна «Урса Майор» был спасен испанскими моряками с судна Salvamar Drago и доставлен в порт города Картахена.

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    27 декабря 2024, 12:27 • Новости дня
    «Азербайджанские авиалинии» приостановили полеты в города России

    «Азербайджанские авиалинии» приостановили рейсы в семь российских городов после катастрофы Embraer 190

    «Азербайджанские авиалинии» приостановили полеты в города России
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» с 28 декабря приостановила полеты в семь российских городов, включая Сочи и Уфу, из-за катастрофы самолета Embraer 190, выполнявшего полет из Баку в Грозный и разбившегося в Казахстане.

    Azerbaijan Airlines (AZAL) приняла решение приостановить полеты в ряд российских городов из-за катастрофы самолета Embraer 190, произошедшей 25 декабря.

    В заявлении пресс-службы AZAL указано, что учитывая первичные данные расследования инцидента и потенциальные риски в области безопасности полетов, принято решение о приостановке рейсов с 28 декабря до окончательного завершения разбирательств, сообщает ТАСС.

    Полеты приостановлены в следующие российские города: Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Грозный и Махачкала. Пресс-служба AZAL подчеркнула важность обеспечения безопасности пассажиров и экипажа, отметив, что возобновление рейсов будет возможно только после завершения всех необходимых проверок и разбирательств.

    AZAL приносит свои извинения за возможные неудобства и выражает надежду на понимание со стороны пассажиров, чьи планы могут быть нарушены из-за временного прекращения полетов.

    В пятницу самолет Azerbaijan Airlines, летевший в Минеральные Воды, вернулся в Баку после уведомления о закрытии воздушного пространства над Махачкалой.

    Накануне сообщалось, что экипаж самолета Azerbaijan Airlines совершил две попытки посадки в аэропорту Актау, прежде чем связь с ним была потеряна, при этом были замечены хаотичные изменения траектории движения, сообщил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.

    В среду недалеко от Актау в Казахстане разбился самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный.

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    28 декабря 2024, 00:57 • Новости дня
    Фицо пригрозил Украине остановкой поставок электроэнергии

    Премьер Словакии Фицо заявил о возможной остановке поставок электроэнергии на Украину

    Фицо пригрозил Украине остановкой поставок электроэнергии
    @ Christian Spicker/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Словакия может остановить поставки электроэнергии на Украину, если Киев прекратит транзит российского газа через украинскую территорию, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    «После 1 января мы оценим ситуацию и возможности ответных мер в отношении Украины. Если это будет неизбежно, то мы остановим поставки электроэнергии, в которой Украина остро нуждается», – приводит слова Фицо ТАСС.

    Словакия на 2025 год, по словам Фицо, обеспечит газом национальных потребителей. Фицо подчеркнул, что для Словакии транзит газа через Украину и собственную территорию важен, поскольку республика получает за это ежегодно от 400 до 500 млн евро. Премьер отметил, что если Киев остановит транзит газа, то Братислава понесет значительные финансовые убытки.

    Фицо рассказал, что на саммите ЕС в Брюсселе украинский лидер Владимир Зеленский предлагал компенсировать эти потери за счет замороженных российских активов в обмен на поддержку вступления Украины в НАТО, но словацкий премьер отказался от такого предложения. Он отметил, что другие страны ЕС также не поддерживают быстрое принятие Украины в альянс.

    Премьер-министр Словакии прогнозирует, что остановка транзита газа приведет к росту цен на газ в Европе и значительным финансовым потерям для ЕС, которые Фицо оценивает в 120 млрд евро. Однако, по его словам, финансовые убытки самой Украины окажутся гораздо ниже – «только 800 млн евро».

    «Это экстремально дорогостоящий жест, за который будем платить мы в ЕС», – сказал Фицо. Остановка транспортировки газа через Украину, по словам словацкого премьера, является экономическим самоубийством для ЕС и прежде всего соответствует интересам США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил, что Украина не будет продолжать транзит российского газа после 31 декабря 2024 года. «Если это будет другая страна, которая получает от России газ, а потом отправляет свой газ, то это то же самое, что отправлять деньги России», – отметил при этом Зеленский. Первыми от решения Киева пострадают Словакия, Австрия, Венгрия и Молдавия, которые и получают газ транзитом через Украину в годовом объеме в 15 млрд кубометров.

    Фицо совершил визит в Москву для обсуждения с президентом России Владимиром Путиным вопроса продолжения поставок газа, после чего Зеленский заявил, что словацкие правоохранители должны расследовать связи премьера с Россией.

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    28 декабря 2024, 03:55 • Новости дня
    Уралвагонзавод не нашел «ничего особенного» в западной бронетехнике
    Уралвагонзавод не нашел «ничего особенного» в западной бронетехнике
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Конструкторы изучили подбитую западную военную технику и не нашли в ней «ничего особенного», несмотря на заявления зарубежных СМИ о наличии чувствительных технологий, сообщил Уралвагонзавод.

    В частности, специалистами из Нижнего Тагила был изучен немецкий танк Leopard 2A6. Некоторые зарубежные СМИ заявляли, что эти танки не производились на экспорт, поступали из резервов бундесвера и обладали чувствительными технологиями, передает РИА «Новости».

    Однако представитель Уралвагонзавода отметил: «Разборка и исследования конструкторами УВЗ подбитой в ходе СВО западной техники показали, что ничего особенного, с точки зрения конструкции, в ней нет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью на Уралвагонзавод привезли немецкий танк Leopard, подбитый в ходе спецоперации, чтобы специалисты концерна могли изучить его для оценки его военно-технического уровня.

    В 2023 году были озвучены предварительные результаты изучения трофейной бронетехники стран НАТО специалистами российского ОПК, где указывалось, что бронетехника обладает излишней и не всегда рациональной сложностью конструкции.

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    27 декабря 2024, 16:36 • Новости дня
    ВСУ отступают к границе Днепропетровской области из-за боев в ДНР

    Стало известно о вынужденном отступлении ВСУ к границе Днепропетровской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские войска были вынуждены начать отступление к границе Днепропетровской области, чтобы сохранить контроль над последними линиями обороны, расположенными на подконтрольных Киеву территориях ДНР.

    Украинские военные вынуждены отступать на запад, к границе Днепропетровской области, чтобы удержать последнюю линию обороны, сообщает ТАСС. Боец Сил обороны с позывным Мучной отметил, что отступление началось в районе Новоалександровки и Надеждинки.

    По его словам, в ближайшее время планируется отход и из Нововасильевки, которая, по мнению военного, может вскоре перейти под контроль российских войск, так как сейчас окружена с двух сторон. Потеря этого населенного пункта может ослабить оборону поселков Удачное и Котлино.

    Военный также подчеркнул, что российские войска продвигаются в сторону Ясенева, важного логистического узла для ВСУ. По его словам, утрата контроля над Ясеневым может ухудшить коммуникацию между подразделениями ВСУ, создавая угрозу потери контроля южнее Славянки и Петропавловки. Потеря этого направления облегчит продвижение российских сил в сторону Андреевки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские власти столкнулись с проблемами при строительстве укреплений из-за задержек и отсутствия координации, что усугубляет деморализацию ВСУ на фоне продвижения российских войск, а украинское руководство принуждает мобилизованных строить укрепления на территории Чернобыльской АЭС, где уровень радиации местами в 12 раз превышает допустимую норму, сообщал пленный.

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    27 декабря 2024, 18:04 • Новости дня
    Flydubai отменил рейсы в Сочи и Минеральные Воды

    Flydubai отменил рейсы в Сочи и Минеральные Воды до 2 и 3 января 2025 года

    Flydubai отменил рейсы в Сочи и Минеральные Воды
    @ Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Эмиратская авиакомпания Flydubai приостановила рейсы из Дубая в Сочи и Минеральные Воды на период новогодних праздников.

    Эмиратский лоукостер Flydubai отменил рейсы из Дубая в Сочи и Минеральные Воды до начала января 2025 года, передает ТАСС. Представитель авиакомпании сообщил, что причиной стали «операционные причины».

    Рейсы в аэропорт Минеральных Вод отменены с 27 декабря 2024 года и не будут выполняться до 3 января 2025 года. На направлении в Сочи аналогичное решение принято с 28 декабря 2024 года, полеты возобновятся 2 января 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Flydubai отменила рейсы в Бейрут, но это было связано не с «операционными причинами», а из-за обострения напряженности в Ливане.


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    27 декабря 2024, 20:50 • Новости дня
    В Белом доме заявили о «признаках атаки ПВО» на упавший у Актау самолет

    Кирби заявил о «признаках атаки ПВО» на упавший у Актау самолет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сделал заявление о якобы возможной атаке на рейс Баку – Грозный российской системой ПВО.

    По его словам, существуют «первичные признаки», которые якобы могут указывать на такую возможность, передает РИА «Новости». При этом Кирби отказался вдаваться в детали о выявленных «признаках».

    Он подчеркнул, что США предложили свою помощь в расследовании инцидента и выразили уважение к усилиям Казахстана и Азербайджана в разборе произошедшего.

    Ранее в авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) заявили, что причиной крушения самолета Embraer 190 у Актау стало «физическое и техническое внешнее воздействие». Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев также заявил, что катастрофа Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines у Актау произошла из-за внешнего воздействия.

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