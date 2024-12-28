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    Американская политика на Ближнем Востоке во многом находится под влиянием либеральной идеологии – во всяком случае, именно так США пытаются это представить. В реальности действия США очень часто противоречат этой идеологии, но сам факт ее наличия создает излишнее напряжение в отношениях с ближневосточными автократиями и заставляет их задуматься, является ли Вашингтон надежным союзником.

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    28 декабря 2024, 13:56 • Новости дня

    «Туркменские авиалинии» приостановили рейсы в Москву на месяц

    «Туркменские авиалинии» с конца декабря приостановят рейсы в Москву на месяц

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Авиакомпания «Туркменские авиалинии» приостановит полеты из Ашхабада в Москву с 30 декабря по 31 января, предлагая возврат средств за билеты.

    В официальном сообщении авиакомпании говорится, что все регулярные рейсы по этому маршруту отменены до 31 января, передает РИА «Новости».

    Пассажиры, которые уже приобрели билеты на этот период, смогут вернуть их стоимость в полном объеме.

    Кроме «Туркменских авиалиний» о приостановке рейсов сообщила казахстанская авиакомпания QAZAQ AIR. По данным пресс-службы компании, рейсы из Астаны в Екатеринбург временно не будут выполняться с 28 декабря текущего года по 27 января 2025 года. Причиной этих мер также является обеспечение безопасности пассажиров.

    Ранее авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» приостановила полеты в семь российских городов, включая Сочи и Уфу, из-за катастрофы самолета Embraer 190 в Казахстане.

    Израильская авиакомпания «Эль-Аль» также приостановила рейсы из Тель-Авива в Москву на неделю после крушения самолета Azerbaijan Airlines, направлявшегося в Грозный.

    26 декабря 2024, 18:59 • Новости дня
    В Казахстане назвали причины падения самолета под Актау

    Минтранс Казахстана: У разбившегося под Актау самолета отказали системы управления

    В Казахстане назвали причины падения самолета под Актау
    @ МЧС России/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экипаж самолета Embraer 190, потерпевшего крушение в Казахстане, столкнулся с отказом ряда систем управления, что лишило его возможности устойчиво удерживать курс и высоту, сообщил глава Минтранса республики Марат Карабаев.

    По словам Карабаева, экипаж самолета Embraer 190, выполнявшего рейс 8243, не смог удерживать судно в воздухе из-за отказа ряда систем управления, передает ТАСС. Первый сигнал о проблемах поступил в 10.43 диспетчерам в «Актобе» от диспетчера ростовской зоны, сообщил министр.

    Самолет, следовавший из Грозного, был вынужден уйти на запасной аэродром. До входа в воздушное пространство Казахстана у судна отказали системы управления, в том числе руль высоты, пояснил министр. Это не позволило экипажу устойчиво выдерживать курс и высоту.

    Карабаев также отметил, что экипаж получил данные о погоде в Махачкале и Баку, после чего принял решение лететь на Актау. Однако отказ системы произошел раньше, чем самолет достиг воздушного пространства Республики Казахстан.

    Напомним, накануне пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший регулярный рейс из Баку в Грозный, разбился в Казахстане, погибли 38 человек. Минздрав Азербайджана обнародовал имена 25 погибших в авиакатастрофе.

    Транспортный прокурор Мангистауской области Казахстана Абылайбек Ордабаев ранее сообщил, что правоохранительные органы Казахстана нашли два бортовых самописца на месте падения самолета.

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    25 декабря 2024, 15:15 • Новости дня
    Заслуженный пилот России объяснил маневры самолета Embraer 190 перед катастрофой в Актау
    Заслуженный пилот России объяснил маневры самолета Embraer 190 перед катастрофой в Актау
    @ qr_tjm

    Tекст: Татьяна Косолапова

    В то время, как произошла остановка двигателей и экипаж осуществлял переход на ручное управление, Flightradar24 как раз показал, что судно то снижалось, то набирало высоту, заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный пилот России Юрий Сытник, комментируя падение самолета под Актау в Казахстане.

    «Исходя из того, что я видел на снимках и видео, можно сделать вывод, что самолет, скорее всего, снижался для поддержания скорости. Довольно значительное у него снижение было, скорее всего, не работали двигатели. Если два двигателя сразу отключились – значит, это стая птиц, а не одна», – говорит Сытник.

    Он объясняет, что при столкновении с одной птицей отказать может лишь один двигатель, а если судно врезается в стаю, то может быть повреждение двух двигателей, как это было в 2019 году в Жуковском, когда командир авиалайнера Airbus A321 Дамир Юсупов вместе со вторым пилотом Георгием Мурзиным совершили аварийную посадку в кукурузном поле.

    «Далее, когда двигатели останавливаются, естественно гидронасосы не работают, тогда автоматическая система управления отключается. Остается режим direct mode – режим прямого ручного управления. Поэтому, если все произошло мгновенно и быстро, пока произошел удар (столкновение с птицами – прим. ВЗГЛЯД), за которым последовала остановка двигателей, экипаж осуществлял переход на direct mode, Flightradar24 как раз показал, что судно то снижалось, то набирало высоту, то выполняло фигуры», – рассуждает пилот.

    Собеседник обращает внимание, что поскольку есть выжившие пассажиры, скорее всего, полетная информация – черные ящики – целая. Как правило, на их расшифровку уходит не более двух-трех дней. Из этой информации, по словам пилота, можно будет точно узнать, сколько двигателей отказало во время полета и какая ситуация на борту была на момент катастрофы.

    «Сообщается, что был взрыв в салоне. На борту есть маленькие переносные кислородные баллоны для обеспечения жизнедеятельности пассажиров и экипажа. Возможно, взорвался один из них», – объясняет Сытник.

    Также эксперт полагает, что когда произошел отказ двигателей, самолет управлялся вручную, в связи с чем «немножко промазал», стал доворачивать правым разворотом до полосы. «На записях видно, что это управляемый разворот был, потому что самолет четко держится, не переворачивается и его не болтает. Осмысленный вираж делает для попадания на полосу», – анализирует он уже доступные кадры с места происшествия и видео катастрофы.

    Также, продолжает пилот, у самолета были выпущены шасси, что говорит о том, что экипаж пытался сесть на искусственную ВПП (взлетно-посадочную полосу) – посадка производилась вне аэродрома или вне подготовленной полосы. Подобного рода посадки, как правило, производятся на фюзеляж – на брюхо самолета без выпуска шасси. Это считается более безопасным, чем садиться вне аэродрома на шасси, поскольку любая выемка, любой овражек может снести колесо и перевернуть самолет, вызвав взрыв и пожар.

    «Я не думаю, что в данном случае была такая ошибка, что экипаж принял решение садиться вне аэродрома, выпустив шасси, потому что порядок действий в таких ситуациях четко прописан в документации. Соответственно, шасси могли по какой-то причине сами вывалиться. Но, опять же, это будет известно по расшифровкам», – заключил Сытник.

    В среду следовавший из Баку в Грозный пассажирский самолет Azerbaijan Airlines разбился рядом с Актау. Азербайджанская авиакомпания AZAL предоставила список пассажиров, согласно которому на борту находились 62 пассажира, 32 из них выжили, в частности двое детей. Сообщается, что на сервисе Flightradar24 отобразился странный курс самолета. Судно сделало две петли, после чего исчезло с радаров.

    В Росавиации рассказали, что командир разбившегося в Казахстане самолета «Азербайджанских авиалиний» принял решение перенаправить рейс на запасной аэродром в Актау после столкновения с птицами. Управление здравоохранения Мангистауской области сообщило о взрыве баллона на борту самолета, в связи с чем поступил вызов 1-й категории срочности.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту катастрофы самолета в Казахстане с российскими гражданами на борту.

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    28 декабря 2024, 11:34 • Видео
    Европа поменяла мнение об Украине и России

    Социологически опросы свидетельствуют, что жители стран Западной Европы за год существенно скорректировали свое мнение о конфликте вокруг Украины и о том, как он должен закончиться. При этом большинство в пяти странах из семи верит, что он закончится уже в 2025 году.

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    27 декабря 2024, 16:28 • Новости дня
    AZAL назвала «внешнее воздействие» причиной катастрофы Embraer 190 у Актау
    AZAL назвала «внешнее воздействие» причиной катастрофы Embraer 190 у Актау
    @ МЧС Республики Казахстан/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Причиной крушения самолета Embraer 190 у Актау стало «физическое и техническое внешнее воздействие», заявили в авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), которой принадлежало воздушное судно.

    Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL), которой принадлежал потерпевший катастрофу вблизи казахстанского города Актау самолет, озвучила предварительную причину трагедии, передает ТАСС. В заявлении пресс-службы компании говорится, что причиной аварии стало «физическое и техническое внешнее воздействие».

    На основании этих выводов AZAL приняла решение временно приостановить рейсы в ряд российских городов из Баку. Это решение согласовано с Государственным агентством гражданской авиации Азербайджана, отметили в компании. Приостановка полетов связана с выявленными потенциальными рисками, которые могут угрожать безопасности дальнейших полетов, заявили в AZAL.

    Ранее авиакомпания Azerbaijan Airlines приостановила полеты в семь российских городов с 28 декабря: Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный и Махачкалу. Позже в этот список были внесены Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов.

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    25 декабря 2024, 16:28 • Новости дня
    В Сети опубликованы кадры с нехарактерными повреждениями на упавшем под Актау самолете

    Tекст: Вера Басилая

    В Сети появились кадры самолета, упавшего под Актау, с необычными отверстиями на хвосте, которые напоминают следы от обстрела или взрыва с поражающими элементами.

    В социальных сетях распространились фотографии и видеокадры упавшего под Актау самолета с отметинами на хвосте. Комментаторы предположили, что отверстия на фюзеляже могут быть результатом обстрела или взрыва с поражающими элементами. Другие допустили, что эти повреждения корпус получил после ударов о каменистую почву.

    Напомним, в результате крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) близ казахстанского города Актау 32 человека остались живы и проходят лечение, а в Росавиации сообщили о 16 россиянах на борту разбившегося самолета. Следственный комитет России возбудил дело после крушения самолета в Казахстане.


    Коментарии (25)
    25 декабря 2024, 14:12 • Новости дня
    Эксперты оценили версию о взрыве баллона на борту разбившегося под Актау самолета

    Эксперты объяснили данные о взрыве баллона на борту упавшего под Актау самолета Embraer 190

    Эксперты оценили версию о взрыве баллона на борту разбившегося под Актау самолета
    @ REUTERS

    На борту самолета могут находиться лишь кислородные баллоны, однако причины их возможного взрыва неясны, сказали газете ВЗГЛЯД авиаэксерты Роман Гусаров и Игорь Маликов. Ранее управление здравоохранения Мангистауской области сообщило о взрыве баллона на борту самолета авиакомпании AZAL, который разбился под казахстанским Актау.

    «Газовых баллонов на борту воздушного судна нет. Максимум – мог быть кислородный баллон, который находится в аптечке на случай реанимации. Какие еще баллоны могут быть на борту воздушного судна – непонятно. Огнетушители не взрываются. А кислородный баллон может взорваться, если только его в костер бросить», – предположил редактор портала Авиа.ру Роман Гусаров.

    «Баллон мог быть только кислородным, но непонятно, отчего ему взрываться. Эти вещи проверяются на гораздо больших нагрузках», – соглашается Игорь Маликов, заслуженный летчик-испытатель, Герой России.

    Впрочем, если взрыв баллона действительно имел место, то он мог привести к аварийной ситуации, добавляет Гусаров. При этом признаков внешнего горения или разрушения самолета не замечено, заключил эксперт.

    Напомним, в среду утром недалеко от Актау в Казахстане разбился самолет Embraer 190. Лайнер компании Azerbaijan Airlines летел из Баку в Грозный. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди них 37 граждан Азербайджана, три – Киргизии, 16 россиян и шесть казахстанцев.

    По информации МЧС республики, число выживших возросло до 32 человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

    Позже управление здравоохранения Мангистауской области сообщило, что на борту самолета взорвался баллон.

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    27 декабря 2024, 20:50 • Новости дня
    В Белом доме заявили о «признаках атаки ПВО» на упавший у Актау самолет

    Кирби заявил о «признаках атаки ПВО» на упавший у Актау самолет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сделал заявление о якобы возможной атаке на рейс Баку – Грозный российской системой ПВО.

    По его словам, существуют «первичные признаки», которые якобы могут указывать на такую возможность, передает РИА «Новости». При этом Кирби отказался вдаваться в детали о выявленных «признаках».

    Он подчеркнул, что США предложили свою помощь в расследовании инцидента и выразили уважение к усилиям Казахстана и Азербайджана в разборе произошедшего.

    Ранее в авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) заявили, что причиной крушения самолета Embraer 190 у Актау стало «физическое и техническое внешнее воздействие». Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев также заявил, что катастрофа Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines у Актау произошла из-за внешнего воздействия.

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    25 декабря 2024, 20:08 • Новости дня
    При крушении самолета в Казахстане погибли семь россиян

    Министр транспорта Казахстана заявил о гибели семерых россиян при авиакатастрофе Azerbaijan Airlines близ Актау

    Tекст: Вера Басилая

    В результате крушения самолета азербайджанской авиакомпании AZAL близ Актау погибли семь из 16 россиян, находившихся на борту, девять российских граждан выжили, сообщил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.

    Карабаев на брифинге заявил, что на борту самолета азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines было 16 россиян, семеро из них погибли, передает ТАСС.

    По его словам, экипаж самолета состоял из пяти человек. Из них двое погибли, трое остались в живых. Карабаев подчеркнул, что первичные выводы о причинах крушения еще не сделаны, и проводится расследование.

    Ранее вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что при крушении пассажирского самолета в Казахстане погибли 38 человек.

    До этого сообщалось, что в результате крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) близ казахстанского города Актау 32 человека остались живы и отправлены на лечение.

    В Росавиации сообщили о 16 россиянах на борту разбившегося в Казахстане самолета. СК России возбудил дело после крушения самолета в Казахстане.

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    26 декабря 2024, 00:03 • Новости дня
    Тела погибших в авиакатастрофе Embraer 190 решили доставить в Азербайджан

    Тела погибших в авиакатастрофе у Актау решили направить в Азербайджан спецрейсом

    Tекст: Денис Тельманов

    Тела жертв крушения самолета Embraer 190, включая граждан Казахстана и Азербайджана, будут доставлены в Баку после подтверждения врачами безопасности перевозки.

    Как сообщает ТАСС, тела пассажиров и членов экипажа самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, разбившегося в Казахстане, в ближайшее время отправят в Азербайджан. Специальный рейс, организованный авиакомпанией, доставит их в Баку после медицинского заключения о безопасности перелета для пострадавших.

    По информации AZAL и МЧС, власти Азербайджана и Казахстана координируют усилия для организации транспортировки. На борту самолета находились 5 членов экипажа и 62 пассажира. Среди них были граждане России, Азербайджана, Казахстана и Киргизии. Министерство здравоохранения Казахстана сообщает о 29 выживших.

    МЧС Казахстана опубликовало список погибших, в который входит одиннадцатилетний мальчик, гражданин Казахстана, и его мать. Всего в списке шесть человек, пятеро из которых совершеннолетние. Они проживали в Астане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский спецборт с медиками на борту совершил посадку в Актау для эвакуации россиян, пострадавших при крушении пассажирского самолета, в Москву, вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что выводы о причинах крушения самолета авиакомпании AZAL делать преждевременно, так как расследование еще продолжается, президент Кубы и министр иностранных дел выразили соболезнования странам в связи с катастрофой самолета Embraer 190 азербайджанской авиакомпании около Актау, где погибли и пострадали граждане нескольких государств.

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    28 декабря 2024, 11:31 • Новости дня
    Токаев призвал не распространять фейки об авиакатастрофе у Актау
    Токаев призвал не распространять фейки об авиакатастрофе у Актау
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Нельзя допускать распространения ложной информации о крушении самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане, заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.

    Важно также не допускать провокационных высказываний на эту тему, подчеркнул глава государства, передает ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.

    Токаев заявил о важности проведения детального изучения текущего состояния и мер обеспечения безопасности полетов в Казахстане.

    Ранее в авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) сообщили, что причиной крушения самолета Embraer 190 у Актау стало «физическое и техническое внешнее воздействие». Глава азербайджанского минтранса Рашад Набиев также указал, что катастрофа Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines у Актау произошла из-за внешнего воздействия.

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    25 декабря 2024, 18:30 • Новости дня
    Авиакомпания AZAL приостановила полеты в Грозный и Махачкалу

    Авиакомпания Azerbaijan Airlines прекратила рейсы в Грозный и Махачкалу из-за расследования

    Tекст: Вера Басилая

    Авиакомпания Azerbaijan Airlines приостановила рейсы из Баку в Грозный и Махачкалу на время расследования аварии, полеты на других маршрутах продолжаются по плану, сообщили в пресс-службе AZAL.

    Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) временно прекратила выполнение рейсов по маршрутам Баку – Грозный – Баку и Баку – Махачкала – Баку, передает ТАСС.

    Это решение связано с началом расследования инцидента, который произошел вблизи города Актау. В пресс-службе AZAL заявили, что рейсы по другим направлениям продолжаются согласно штатному расписанию.

    Ранее в результате крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) близ казахстанского города Актау 32 человека из 62-х остались живы и отправлены на лечение. Следственный комитет России возбудил дело после крушения самолета в Казахстане.

    Между тем в Сети появились кадры самолета, упавшего под Актау, с необычными отверстиями на хвосте, которые напоминают следы от обстрела или взрыва с поражающими элементами.

    Коментарии (0)
    26 декабря 2024, 08:24 • Новости дня
    Стало известно о состоянии выживших в авиакатастрофе в Актау

    МЧС: Состояние эвакуированных из Актау пассажиров тяжелое, но транспортабельное

    Стало известно о состоянии выживших в авиакатастрофе в Актау
    @ NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Врачи МЧС России сообщили, что пострадавшие, эвакуируемые из Казахстана в Москву, находятся в тяжелом состоянии, однако транспортабельны.

    Врач анестезиолог-реаниматолог Центроспаса Виктор Белинский подчеркнул, что им будет оказана вся необходимая медицинская помощь на борту для успешной эвакуации, передает РИА «Новости».

    Как пишет ТАСС, спецборт Ил-76 МЧС России уже вылетел из Актау и направляется в Москву. На его борту находятся девять человек, включая одного ребенка, все они пострадали в крушении самолета, следовавшего из Баку в Грозный.

    МЧС также продолжает работу круглосуточного телефона горячей линии на базе Центра экстренной психологической помощи. Психологи оказывают поддержку не только эвакуируемым, но и семьям пострадавших и погибших в Чечне.

    Ранее сообщалось, что тела жертв крушения самолета Embraer 190, включая граждан Казахстана и Азербайджана, решили доставить в Баку после подтверждения врачами безопасности перевозки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский спецборт с медиками на борту совершил посадку в Актау для эвакуации россиян, пострадавших при крушении пассажирского самолета, в Москву, вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что выводы о причинах крушения самолета авиакомпании AZAL делать преждевременно, так как расследование еще продолжается.

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    27 декабря 2024, 17:07 • Новости дня
    Минтранс Азербайджана заявил о внешнем воздействии на разбившийся у Актау самолет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Катастрофа Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines у Актау произошла из-за внешнего воздействия, заявил министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев.

    Первоначальные сообщения в прессе связывали инцидент со столкновением с птицами, однако министр заявил, что предварительные выводы специалистов указывают на иной характер происшествия, передает ТАСС.

    «С самого начала в прессе писали, что в самолет врезались птицы. Однако предварительные выводы специалистов, основанные на анализе обломков самолета, найденных на земле, и показаниях выживших, позволяют прийти к выводу о том, что имело место внешнее воздействие», – сказал он, не уточнив тип воздействия.

    Также он заявил, что Азербайджан привлек международных консультантов к расследованию. «Мы уже находимся в контакте с ними. На месте катастрофы также находятся специалисты компании Embraer, они привлечены к расследованию», - отметил министр.

    В среду недалеко от Актау в Казахстане разбился самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный.

    В авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) ранее заявили, что причиной крушения самолета Embraer 190 у Актау стало «физическое и техническое внешнее воздействие».

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    25 декабря 2024, 15:42 • Новости дня
    Названы оказавшиеся безопасными места в упавшем в Казахстане самолете

    Большинство выживших при крушении в Казахстане сидели в хвосте самолета

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) возле Актау выжили пассажиры, находившиеся в хвостовой части, которая осталась практически целой, сообщили СМИ.

    Как пишет 24.kg, большинство выживших при этом находились в хвостовой части лайнера, которая получила минимальные повреждения. Отмечается, что 16 человек, сидевших в передней части самолета, были выброшены наружу при ударе, что стало причиной их гибели. Также отмечается, что пассажиры в центральной части самолета погибли в салоне, передает ТАСС.

    По данным МЧС Казахстана, хвостовая часть самолета Embraer 190 осталась практически неповрежденной. По информации сайта russianairplanes.net, самолет Embraer 190, бортовой номер 4K-AZ65, принадлежал суббренду Buta Airways. На момент катастрофы он находился в эксплуатации 11 с половиной лет. Несмотря на хорошую репутацию в области безопасности, данный тип самолета уже попадал в различные инциденты.

    По информации СМИ, спасатели сразу после катастрофы приступили к тушению пожара и эвакуации пассажиров. На месте ЧП работал спасательный вертолет. До сих пор продолжаются аварийно-спасательные работы, открыты горячие линии для обращения граждан.

    «В командном центре города Астаны и в департаменте чрезвычайных ситуаций Мангистауской области функционируют телефоны горячих линий, поступило 296 звонков», – уточнили в МЧС.

    Напомним, в среду утром недалеко от Актау в Казахстане разбился самолет Embraer 190. Лайнер компании Azerbaijan Airlines летел из Баку в Грозный. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди них 37 граждан Азербайджана, три – Киргизии, 16 россиян и шесть казахстанцев.

    По информации МЧС республики, число выживших возросло до 32 человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Позже управление здравоохранения Мангистауской области сообщило, что на борту самолета взорвался баллон.

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    25 декабря 2024, 20:59 • Новости дня
    Вице-премьер Казахстана призвал не спешить с выводами о крушении самолета

    Вице-премьер Казахстана Бозумбаев попросил дождаться результатов расследования крушения самолета AZAL

    Tекст: Вера Басилая

    Выводы о причинах крушения самолета авиакомпании AZAL делать преждевременно, так как расследование еще продолжается, заявил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев.

    Вице-премьер отметил, что в рамках уголовного дела создана следственно-оперативная группа, в которую вошли эксперты-криминалисты и специалисты авиационной администрации Казахстана, передает ТАСС.

    По его словам, все доказательства соберут, сделают необходимые экспертизы.

    «Я далек от того, чтобы сейчас скоропалительно какие-то выводы делать, дайте поработать экспертам», – заявил он, отвечая на просьбу прокомментировать видеоролики в интернете, на которых засняты обломки самолета с якобы пробоинами от выстрелов.

    Ранее в Сети появились кадры самолета, упавшего под Актау, с необычными отверстиями на хвосте, которые напоминают следы от обстрела или взрыва с поражающими элементами.

    Между тем в Актау был найден черный ящик самолета Azerbaijan Airlines, разбившегося на территории Казахстана. Одной из возможных причин эксперты считают столкновение со стаей птиц.

    Напомним, в результате крушения самолета в Казахстане погибли 38 человек, состояние 29 пострадавших оценивается как тяжелое и средней тяжести. В результате крушения авиакатастрофы в Казахстане погибли семь из 16 россиян, находившихся на борту.

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    25 декабря 2024, 19:52 • Новости дня
    Найден черный ящик разбившегося самолета под Актау

    Под Актау обнаружили черный ящик самолета Azerbaijan Airlines после крушения

    Найден черный ящик разбившегося самолета под Актау
    @ МЧС Республики Казахстан/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Актау был найден черный ящик самолета Azerbaijan Airlines, разбившегося на территории Казахстана.

    Черный ящик самолета, потерпевшего крушение в Актау, Казахстан, был найден, сообщает Казинформ со ссылкой на представителя транспортной прокуратуры Казахстана.

    В Актау потерпел катастрофу пассажирский самолет Embraer 190, одной из возможных причин считается столкновение со стаей птиц.

    Самолет Ил-76 МЧС России отправился в Казахстан для эвакуации россиян, пострадавших при аварии лайнера в Актау.

    В результате крушения погибли 38 человек, а состояние 29 пострадавших оценивается как тяжелое и средней тяжести.

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