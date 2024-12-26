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Израильская «Эль-Аль» приостановила рейсы из Тель-Авива в Москву
Израильская авиакомпания «Эль-Аль» приостановила рейсы из Тель-Авива в Москву на неделю после крушения самолета Azerbaijan Airlines, направлявшегося в Грозный.
Представитель «Эль-Аль» отметил, что в течение следующей недели будет проведена оценка ситуации в регионе, и на основе анализа будет принято решение о возможном возобновлении полетов, передает РИА «Новости». Пассажиры, которые уже приобрели билеты на отмененные рейсы, получат дополнительную информацию от авиакомпании в ближайшее время.
Напомним, при крушении пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines под Актау погибли 38 человек. Минздрав Азербайджана обнародовал имена 25 погибших в авиакатастрофе.
Глава Минтранса Казахстана Марат Карабаев сообщил, что экипаж упавшего самолета столкнулся с отказом ряда систем управления, что лишило его возможности устойчиво удерживать курс и высоту.