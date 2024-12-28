Российские войска освободили Загрызово в Харьковской области и Ивановку в ДНР

Tекст: Мария Иванова

Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, аэромобильной, воздушно-десантной бригад и двух бригад теробороны ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Отражены 25 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник за минувшую неделю потерял более 3080 военнослужащих, три танка, в том числе немецкий Leopard, три бронетранспортера, включая два американских М113, 53 орудия полевой артиллерии, из них 24 западного производства. Уничтожены восемь станций РЭБ и четыре полевых склада с боеприпасами.

В течение недели подразделения группировки «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Ударами авиации, беспилотников и огнем артиллерии поражена живая сила и техника шести механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад и четырех бригад теробороны ВСУ. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад и двух бригад теробороны ВСУ, отчитались в Минобороны.

За прошлую неделю в зоне ответственности группировки «Север» потери противника составили свыше 2450 военнослужащих, 11 танков, в том числе американский Abrams и немецкий Leopard, 13 боевых машин пехоты, включая немецкую Marder, CV-90 шведского производства и пять американских Bradley, 13 бронетранспортеров, в том числе два М113 и Stryker производства США, а также 44 другие бронемашины. Уничтожены 25 орудий полевой артиллерии и девять станций РЭБ.

В то же время подразделения группировки «Восток» в результате активных действий на этой неделе освободили населенный пункт Сторожевое в ДНР. Нанесли поражение формированиям мотопехотной, трех механизированных бригад, двух бригад теробороны и нацгвардии ВСУ. Отражены шесть контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 1140 военнослужащих, 22 орудия полевой артиллерии, из них четыре самоходные артустановки и гаубицы калибра 155 мм производства стран НАТО, перечислили в Минобороны

В результате действий подразделений Южной группировки войск за прошедшую неделю освобождены населенные пункты Гигант и Островского в ДНР.

Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, двух штурмовых, двух аэромобильных бригад ВСУ и двух бригад теробороны. За неделю на этом направлении ВСУ потеряли свыше 1970 военнослужащих, три бронетранспортера, в том числе британский Spartan и американский М113, три бронемашины, 22 орудия полевой артиллерии, из них семь американского производства, восемь складов с боеприпасами, сообщил Конашенков.

Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили Красное и Новый Труд в ДНР. Нанесли поражение подразделениям семи механизированных, двух мотопехотных, двух егерских, пехотной и штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и теробороны, бригад нацгвардии и штурмовой бригады нацполиции Украины.

Отражены 76 контратак противника. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3815 военнослужащих, шесть танков, в том числе немецкий Leopard, шесть машин пехоты, семь бронетранспортеров, включая американские М1117 и четыре М113, 11 других бронемашин. Уничтожены 26 орудий полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

Подразделения группировки «Днепр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, пехотной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны.

Потери ВСУ составили до 455 военнослужащих и 16 орудий полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций РЭБ и три полевых склада боеприпасов.

За неделю на линии боевого соприкосновения взят в плен 51 украинский военнослужащий, подытожили в оборонном ведомстве.

Накануне российские войска освободили населенный пункт Гигант в ДНР. Днем ранее ВС России освободили Новый Труд в ДНР. На этой неделе они также освободили Сторожевое в ДНР.