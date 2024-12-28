Росгвардейцы уничтожили украинский расчет БПЛА в Черниговской области

  • Новость часаФСБ предотвратила теракты против офицера Минобороны и военного блогера
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    2024 год перевернул Ближний Восток
    Фицо пригрозил Украине остановкой поставок электроэнергии
    Bloomberg предсказало освобождение Курской области к весне
    Эксперт рассказал, зачем США собирают генетические данные россиян
    На Украине заявили о почти 400 взрывах под Запорожьем за сутки
    Фицо ответил на нападки Зеленского словами «я не ваш слуга»
    Шольц обвинил Мерца в «зигзагообразном курсе» по вопросу ракет для Киева
    Минфин США предупредил о достижении в январе потолка госдолга
    Уралвагонзавод не нашел «ничего особенного» в западной бронетехнике
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Позиции США на Ближнем Востоке становятся все слабее

    Американская политика на Ближнем Востоке во многом находится под влиянием либеральной идеологии – во всяком случае, именно так США пытаются это представить. В реальности действия США очень часто противоречат этой идеологии, но сам факт ее наличия создает излишнее напряжение в отношениях с ближневосточными автократиями и заставляет их задуматься, является ли Вашингтон надежным союзником.

    0 комментариев
    Константин Косачев Константин Косачев Норвежские моряки нарушили мораль и право

    Спасение людей на море – это проявление гуманизма, древнейший морской обычай, который имеет универсальное применение в любой точке Мирового океана независимо от флага или гражданства. Норвежские моряки должны были прийти на помощь людям, потерпевшим кораблекрушение. Но не пришли.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов К территориальным претензиям Трампа следует отнестись всерьез

    Для России было бы очень нежелательно, если бы Трампу удалось сделать территориальные претензии новым мировым трендом. Земли у нас много, богатства в ней неисчислимые, и прежде с Запада уже звучали предложения сделать Сибирь мировым достоянием.

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    28 декабря 2024, 08:38 • Новости дня

    Росгвардейцы уничтожили украинский расчет БПЛА в Черниговской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Спецподразделение Росгвардии провело операцию по ликвидации расчета БПЛА боевиков ВСУ в лесополосе Черниговской области, сообщили в пресс-службе центрального округа ведомства.

    Спецназ Росгвардии, выполняющий задачи в приграничных районах Брянской области, провел операцию по уничтожению расчета БПЛА ВСУ в Черниговской области, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

    Операция проводилась совместно с Пограничным управлением ФСБ по Брянской области.

    Военнослужащие использовали FPV-дроны для нанесения прицельного удара по целям. Обнаруженный в лесополосе расчет БПЛА и укрытие противника были уничтожены в кратчайшие сроки.

    Операция фиксировалась на кадрах объективного контроля, они поступали с БПЛА в режиме реального времени.

    Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что ВС России освободили 189 населенных пунктов в зоне СВО с начала года.

    28 декабря 2024, 00:31 • Новости дня
    МИД сообщил о разработке Киевом и Западом тактики «химического пояса»

    МИД России сообщил о разработке Киевом и Западом тактики «химического пояса» против российских войск

    МИД сообщил о разработке Киевом и Западом тактики «химического пояса»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Киевский режим при содействии западных кураторов разработал тактику боевых действий с использованием «особого химического пояса», предполагающую подрыв емкостей с токсичными химикатами в зоне боевых действий, сообщил МИД России.

    «Она предусматривает подрыв емкостей с синильной кислотой и аммиаком в ходе продвижения российских войск. С сентября по октябрь 2023 года указанные химикаты были доставлены в районы городов Краматорск и Купянск для размещения вдоль автодорог и на основных транспортных развязках», – сообщается на сайте МИД России.

    По замыслу Киева, это должно было замедлить наступление российских войск и выиграть время для укрепления обороны ВСУ в Запорожской, Харьковской и Сумской областях.

    МИД сообщил, что Россия продолжает отслеживать факты применения украинскими вооруженными формированиями токсичных химикатов в зоне специальной военной операции.

    Киевский режим использует широкий спектр токсичных химикатов, но основными являются раздражающее вещество хлорпикрин и синильная кислота. В ходе СВО зафиксировано более 400 случаев применения нелетальных токсичных химикатов Украиной.

    Украинская сторона применяет химикаты на основе хлорпикрина и хлорацетофенона, а также смеси этих веществ в Донецке, Горловке, Артемовске и других районах. Фиксируются факты использования химических боеприпасов вблизи гражданского населения и российских военнослужащих.

    Ряд обнаруженных отравляющих веществ и их рецептур производились и стояли на вооружении только в США.

    Выявлено порядка 20 случаев применения украинскими спецслужбами токсичных химикатов для отравления продуктов питания, в результате чего погибли как минимум 15 человек. В частности, использовался рицин.

    Москва надеется на объективную оценку международным сообществом действий киевского режима. Ожидается, что государства-члены Конвенции о запрещении химического оружия сделают соответствующие выводы о нарушениях Киевом международных норм.

    «Назрела необходимость противопоставить здравый смысл неуемным амбициям стран «коллективного Запада» превратить ОЗХО наряду с другими специализированными многосторонними структурами в инструмент обеспечения своих геополитических интересов», – говорится в заявлении МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия передала ноту ОЗХО с доказательствами использования Украиной химических веществ.

    Генерал-лейтенант Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России, и его помощник погибли после взрыва в Москве. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что доклады Кириллова о применении химического оружия на Украине вызвали международный резонанс, став «слишком болезненными» для Киева и его западных партнеров.

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    28 декабря 2024, 02:24 • Новости дня
    Фицо заявил Зеленскому, что не является его слугой

    Премьер Словакии Фицо ответил на нападки Зеленского словами «Я не ваш слуга»

    Фицо заявил Зеленскому, что не является его слугой
    @ Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ответил на нападки украинского лидера Владимира Зеленского, подчеркнув, что не является его слугой и не обязан безвозмездно помогать Украине.

    Фицо подчеркнул, что осознает давление, которому подвергается Зеленский, передает РИА «Новости».

    «Понимаю то, что по корыстным политическим причинам вам Запад дает практически все, что вы попросите, но я не ваш слуга, который не может выразить свое собственное мнение и который обязать только помогать вам и ничего от вас не ожидать», – сказал Фицо.

    Такое заявление последовало после того, как Фицо подвергся нападкам со стороны Зеленского на пресс-конференции, прошедшей после их встречи на саммите Евросоюза в Брюсселе. Словацкий премьер также указал, что Зеленский после встречи в Брюсселе позволил себе еще более резкие заявления в социальных сетях – по его словам, Зеленский был «еще более надменным и дерзким».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский выразил обеспокоенность встречей Фицо с президентом России Владимиром Путиным. Зеленский обвинил Фицо в излишнем интересе к российским энергоресурсам и предположил, что тот хочет подорвать поставки американского газа в Европу, а также призвал словацкие силы безопасности обратить внимание на возможное участие Словакии в «сомнительных схемах» с оплатой российского газа.

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    26 декабря 2024, 14:50 • Видео
    Илон Маск будет менять власть в Германии

    Илон Маск – самый богатый человек мира и особо приближенное к будущему президенту США лицо – вмешался в выборы в Германии. Так, по крайней мере, считают в Евросоюзе. И беспокоятся не зря: нанеся удар по глобалистам в Вашингтоне, Маск переключается на Брюссель. В случае ЕС нокаутирующим ударом может стать победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в ФРГ.

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    27 декабря 2024, 16:36 • Новости дня
    ВСУ отступают к границе Днепропетровской области из-за боев в ДНР

    Стало известно о вынужденном отступлении ВСУ к границе Днепропетровской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские войска были вынуждены начать отступление к границе Днепропетровской области, чтобы сохранить контроль над последними линиями обороны, расположенными на подконтрольных Киеву территориях ДНР.

    Украинские военные вынуждены отступать на запад, к границе Днепропетровской области, чтобы удержать последнюю линию обороны, сообщает ТАСС. Боец Сил обороны с позывным Мучной отметил, что отступление началось в районе Новоалександровки и Надеждинки.

    По его словам, в ближайшее время планируется отход и из Нововасильевки, которая, по мнению военного, может вскоре перейти под контроль российских войск, так как сейчас окружена с двух сторон. Потеря этого населенного пункта может ослабить оборону поселков Удачное и Котлино.

    Военный также подчеркнул, что российские войска продвигаются в сторону Ясенева, важного логистического узла для ВСУ. По его словам, утрата контроля над Ясеневым может ухудшить коммуникацию между подразделениями ВСУ, создавая угрозу потери контроля южнее Славянки и Петропавловки. Потеря этого направления облегчит продвижение российских сил в сторону Андреевки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские власти столкнулись с проблемами при строительстве укреплений из-за задержек и отсутствия координации, что усугубляет деморализацию ВСУ на фоне продвижения российских войск, а украинское руководство принуждает мобилизованных строить укрепления на территории Чернобыльской АЭС, где уровень радиации местами в 12 раз превышает допустимую норму, сообщал пленный.

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    28 декабря 2024, 03:55 • Новости дня
    Уралвагонзавод не нашел «ничего особенного» в западной бронетехнике
    Уралвагонзавод не нашел «ничего особенного» в западной бронетехнике
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Конструкторы изучили подбитую западную военную технику и не нашли в ней «ничего особенного», несмотря на заявления зарубежных СМИ о наличии чувствительных технологий, сообщил Уралвагонзавод.

    В частности, специалистами из Нижнего Тагила был изучен немецкий танк Leopard 2A6. Некоторые зарубежные СМИ заявляли, что эти танки не производились на экспорт, поступали из резервов бундесвера и обладали чувствительными технологиями, передает РИА «Новости».

    Однако представитель Уралвагонзавода отметил: «Разборка и исследования конструкторами УВЗ подбитой в ходе СВО западной техники показали, что ничего особенного, с точки зрения конструкции, в ней нет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью на Уралвагонзавод привезли немецкий танк Leopard, подбитый в ходе спецоперации, чтобы специалисты концерна могли изучить его для оценки его военно-технического уровня.

    В 2023 году были озвучены предварительные результаты изучения трофейной бронетехники стран НАТО специалистами российского ОПК, где указывалось, что бронетехника обладает излишней и не всегда рациональной сложностью конструкции.

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    27 декабря 2024, 13:21 • Новости дня
    Российские войска освободили Загрызово в Харьковской области и Ивановку в ДНР
    Российские войска освободили Загрызово в Харьковской области и Ивановку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Активными действиями подразделений группировки «Запад» освобождены Загрызово в Харьковской области и Ивановка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, аэромобильной, воздушно-десантной бригад и двух бригад теробороны ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Отражены 25 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник за минувшую неделю потерял более 3080 военнослужащих, три танка, в том числе немецкий Leopard, три бронетранспортера, включая два американских М113, 53 орудия полевой артиллерии, из них 24 западного производства. Уничтожены восемь станций РЭБ и четыре полевых склада с боеприпасами.

    В течение недели подразделения группировки «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Ударами авиации, беспилотников и огнем артиллерии поражена живая сила и техника шести механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад и четырех бригад теробороны ВСУ. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад и двух бригад теробороны ВСУ, отчитались в Минобороны.

    За прошлую неделю в зоне ответственности группировки «Север» потери противника составили свыше 2450 военнослужащих, 11 танков, в том числе американский Abrams и немецкий Leopard, 13 боевых машин пехоты, включая немецкую Marder, CV-90 шведского производства и пять американских Bradley, 13 бронетранспортеров, в том числе два М113 и Stryker производства США, а также 44 другие бронемашины. Уничтожены 25 орудий полевой артиллерии и девять станций РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Восток» в результате активных действий на этой неделе освободили населенный пункт Сторожевое в ДНР. Нанесли поражение формированиям мотопехотной, трех механизированных бригад, двух бригад теробороны и нацгвардии ВСУ. Отражены шесть контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 1140 военнослужащих, 22 орудия полевой артиллерии, из них четыре самоходные артустановки и гаубицы калибра 155 мм производства стран НАТО, перечислили в Минобороны

    В результате действий подразделений Южной группировки войск за прошедшую неделю освобождены населенные пункты Гигант и Островского в ДНР.

    Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, двух штурмовых, двух аэромобильных бригад ВСУ и двух бригад теробороны. За неделю на этом направлении ВСУ потеряли свыше 1970 военнослужащих, три бронетранспортера, в том числе британский Spartan и американский М113, три бронемашины, 22 орудия полевой артиллерии, из них семь американского производства, восемь складов с боеприпасами, сообщил Конашенков.

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили Красное и Новый Труд в ДНР. Нанесли поражение подразделениям семи механизированных, двух мотопехотных, двух егерских, пехотной и штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и теробороны, бригад нацгвардии и штурмовой бригады нацполиции Украины.

    Отражены 76 контратак противника. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3815 военнослужащих, шесть танков, в том числе немецкий Leopard, шесть машин пехоты, семь бронетранспортеров, включая американские М1117 и четыре М113, 11 других бронемашин. Уничтожены 26 орудий полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Днепр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, пехотной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны.

    Потери ВСУ составили до 455 военнослужащих и 16 орудий полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций РЭБ и три полевых склада боеприпасов.

    За неделю на линии боевого соприкосновения взят в плен 51 украинский военнослужащий, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили населенный пункт Гигант в ДНР. Днем ранее ВС России освободили Новый Труд в ДНР. На этой неделе они также освободили Сторожевое в ДНР.

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    28 декабря 2024, 06:59 • Новости дня
    Посол России в Бельгии оценил отношение НАТО к возможности мира на Украине

    Посол России в Бельгии Токовинин заявил об отсутствии в повестке НАТО темы мирных переговоров по Украине

    Посол России в Бельгии оценил отношение НАТО к возможности мира на Украине
    @ w80/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В повестке дня НАТО нет темы мирного урегулирования конфликта на Украине, акцентируется внимание на военной помощи Киеву, заявил посол России в Бельгии Александр Токовинин.

    «Если говорить об официальной позиции Североатлантического альянса, то таких пунктов в повестке дня НАТО, насколько мне известно, нет», – приводит слова Токовинина РИА «Новости».

    На последних встречах министров обороны и иностранных дел НАТО вопросы завершения конфликта или мирных переговоров не обсуждались, сообщил он.

    Токовинин подчеркнул, что акцент альянса сделан на наращивании военной помощи Украине. В этой связи создается новое натовское командование в Висбадене, которое будет заниматься координацией содействия Украине. Руководить им будет американский генерал Кристофер Каволи.

    Посол также отметил, что НАТО обсуждает увеличение военного производства, повышение военных расходов и активизацию маневров в Европе. «Все это – с прицелом на подготовку к конфликту с Россией. К сожалению, акцент сейчас ставится именно так», – пояснил он.

    Такая позиция поддерживается и генсеком НАТО Марком Рютте, который призывает сосредоточиться на военной помощи Украине, чтобы Киев мог вести переговоры «с позиций силы».

    Однако, как отметил дипломат, на уровне отдельных стран-членов НАТО, таких как Венгрия и Словакия, существуют противоположные настроения, и они активно выступают за скорейшее прекращение конфликта. Он подчеркнул, что в обществе все больше людей считают курс на эскалацию конфликта с Россией стратегически ошибочным.

    Однако в целом курс НАТО в отношении России остается ошибочным и опасным, ведет к дальнейшей эскалации в Европе, заявил посол.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рютте заявил о необходимости увеличения оборонных расходов и укрепления промышленности, отметив, что альянсу следует «действовать сейчас, чтобы предотвратить потенциальные угрозы в будущем». Генсек НАТО призвал добиться усиления Украины на поле боя до начала мирных переговоров с Россией. Рютте заявил, что НАТО сосредоточится на поставках оружия Украине, назвав это приоритетной задачей.

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    27 декабря 2024, 23:26 • Новости дня
    Bloomberg предсказало освобождение российскими войсками Курской области к весне

    Bloomberg предсказало отступление ВСУ со всей территории Курской области в ближайшие месяцы

    Bloomberg предсказало освобождение российскими войсками Курской области к весне
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия может вытеснить украинские войска из Курской области в ближайшие месяцы, это лишит Киев важного козыря в ожидаемых мирных переговорах с Россией, пишет Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.

    Как заявило Bloomberg, украинские военные испытывают нехватку людских ресурсов и неуверенность в поставках вооружений от союзников.

    Чиновники в США предполагают, что при усилении давления со стороны Москвы киевским войскам удастся удерживать позиции лишь до весны, прежде чем они будут вынуждены отступить, в противном случае они рискуют оказаться в окружении.. Российскими войсками уже освобождено около половины захваченной ВСУ территории в Курской области.

    Американские чиновники считают, что даже после отступления действия ВСУ все еще можно будет представить как тактический успех Украины. Двое чиновников выразили надежду, что украинский лидер Владимир Зеленский отдаст приказ об отступлении достаточно скоро, чтобы избежать больших потерь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что на Курском направлении за все время боевых действий противник потерял более 44,5 тыс. военнослужащих.

    Президент России Владимир Путин заявил, что сомнений в том, что ВСУ будут выбиты из Курской области, нет, после освобождения региона будет произведена оценка ущерба и проведены все восстановительные работы.

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    27 декабря 2024, 09:41 • Новости дня
    В Запорожье произошел мощный взрыв

    Tекст: Александра Юдина

    В ночь на пятницу в городе Запорожье прогремел мощный взрыв, в домах затряслись стекла, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, в Запорожье произошел взрыв большой мощности, передает РИА «Новости».

    Рогов отметил, что в результате взрыва в жилых домах затряслись стекла. Природа взрыва и его последствия пока уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате взрыва в городе Запорожье была повреждена промышленная инфраструктура.

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    28 декабря 2024, 01:20 • Новости дня
    Шольц обвинил Мерца в «зигзагообразном курсе» по вопросу поставок Taurus Киеву

    Шольц отверг идею поставок Украине ракет Taurus и обвинил Мерца в «зигзагообразном курсе» по этому вопросу

    Шольц обвинил Мерца в «зигзагообразном курсе» по вопросу поставок Taurus Киеву
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридрих Мерц придерживается «опасного зигзагообразного курса» по вопросу поставок Украиине крылатых ракет Taurus, заявил действующий канцлер Олаф Шольц.

    Шольц подтвердил, что не намерен поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. В качестве причины он назвал необходимость избегать эскалации конфликта между Россией и НАТО, передает ТАСС со ссылкой на t-online.

    По словам канцлера, Германия стремится поддерживать Украину в максимально возможной степени, однако при этом действует с осмотрительностью, чтобы не подвергать риску европейскую безопасность. «Именно поэтому я дал понять, что не буду поставлять крылатые ракеты Taurus», – заявил Шольц.

    Он раскритиковал Мерца, за его непоследовательность в отношении поставок вооружений. Как указал Шольц, Мерц первоначально поддерживал идею поставок Taurus, затем изменил свое мнение перед выборами на востоке Германии. В октябре же, по словам канцлера, Мерц «сформулировал своего рода ультиматум о поставках».

    «Это то, что я называю опасным зигзагообразным курсом», – подчеркнул глава правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил Бундестаг после вотума недоверия Шольцу и назначил досрочные выборы на 23 февраля.

    Шольц выступает против передачи Украине ракет Taurus. В отличие от него, Мерц заявлял о поддержке возможных поставок дальнобойных систем вооружения Украине.

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    28 декабря 2024, 06:42 • Новости дня
    Фицо заявил, что Украина территорией заплатит за «западную авантюру»

    Премьер Словакии Фицо предрек Украине расплату территорией за «западную авантюру»

    Фицо заявил, что Украина территорией заплатит за «западную авантюру»
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина будет вынуждена заплатить за «западную авантюру» потерей территорий и присутствием иностранных войск, заявил премьер Словакии Роберт Фицо.

    Фицо выразил недоумение по поводу действий киевских властей, которые, по его мнению, ведут страну к катастрофе. Фицо отметил, что переговорные позиции Украины продолжают ухудшаться с каждым днем. «Украина заплатит за эту западную авантюру огромную цену в виде потери территории и присутствия иностранных войск», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Фицо заявил, что страна готова принять мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине и обеспечить гостеприимство участникам. Также Фицо пригрозил Украине остановкой поставок электроэнергии, если Киев прекратит транзит российского газа через украинскую территорию.


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    27 декабря 2024, 23:59 • Новости дня
    Белый дом призвал согласовывать мирные инициативы по Украине с Зеленским

    Представитель Белого дома Кирби заявил о необходимости согласования мирных инициатив по Украине с Зеленским

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация Джо Байдена настаивает на необходимости согласования всех мирных инициатив по Украине с украинским лидером Владимиром Зеленским, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

    «Любая другая страна, которая хочет принять участие в помощи по переговорам для урегулирования, должна полностью сходиться во мнениях с Зеленским и украинским народом», – приводит слова Кирби РИА «Новости».

    Он заявил, что Украина должна занимать центральное место в любых переговорных процессах. По словам Кирби, Зеленский сам должен определить, когда и при каких условиях он будет готов к переговорам о мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Джо Байден приказал Пентагону продолжать усиливать военную поддержку Украины, включая поставки ракет и артиллерийских снарядов.

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.

    Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по украинскому кризису при условии обсуждения первопричин и учета российских требований.

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    27 декабря 2024, 14:42 • Новости дня
    Эксперт рассказал о задачах ВС России в 2025 году в зоне СВО

    Tекст: Александра Юдина

    Российская армия в 2025 году может взять под контроль города Часов Яр, Торецк, Покровск и Курахово и выйти на левый берег Днепра, что станет одной из задач в зоне СВО, заявил военный обозреватель Михаил Ходаренок.

    По его словам, в 2025 году ВС России могут сосредоточиться на овладении стратегически важными городами Часов Яр, Торецк, Покровск и Курахово, передает «Газета.Ru».

    Полковник считает, что российская армия должна выйти на административные границы ЛНР и ДНР, что станет ближайшей задачей в зоне спецоперации.

    «Ближайшая задача Вооруженных сил России на этот период, скорее всего, могла бы выглядеть следующим образом – овладеть городами Часов Яр, Торецк, Покровск и Курахово, выйти на административные границы ЛНР и ДНР», – подчеркнул он.

    Ходаренок также отметил, что дальнейшая задача российских войск в ходе СВО может включать выход на левый берег Днепра. Однако он сказал, что успешность этой операции будет зависеть от возможностей армейского состава, численности и наличия материальных средств, в частности боеприпасов.

    Ходаренок добавил, что «самое главное – наличия стратегических резервов, то есть полностью укомплектованных и боеспособных соединений ВС России».

    Кроме того, Ходаренок оценил возможные действия украинской стороны в 2025 году. Он считает, что ВСУ могут попытаться организовать контрудар в зоне СВО и еще одно вторжение в Россию, однако вряд ли добьются значительных успехов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что достижение целей специальной военной операции останется главным приоритетом в следующем году. Ранее Путин заявил, что Москва стремится к завершению конфликта на Украине. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Россия активно продвигается вперед в специальной военной операции и остается приверженной достижению целей по обеспечению безопасности.

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    28 декабря 2024, 04:55 • Новости дня
    Стало известно содержание нового пакета военной помощи США Украине

    Associated Press сообщило о намерении США направить Украине новый пакет военной помощи на 1,25 млрд долларов

    Стало известно содержание нового пакета военной помощи США Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США планирует предоставить Украине военную помощь в 1,25 млрд долларов до января 2025 года, включая боеприпасы для NASAMS и HAWK, сообщает Associated Press со ссылкой на чиновников.

    В новый пакет помощи войдет «значительное количество боеприпасов», в том числе для систем ПВО NASAMS и HAWK, ракеты Stinger, а также 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды. Официальное объявление о предоставлении помощи ожидается 30 декабря, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

    По информации источников, знакомых с планами Белого дома, уходящая администрация намерена отправить как можно больше военной помощи Киеву до завершения президентского срока Джо Байдена в январе 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби сообщил о том, что США передадут Украине военную помощь, включая средства противовоздушной обороны, в ближайшие дни.

    Байден приказал Пентагону продолжать усиливать военную поддержку Украины, включая поставки ракет и артиллерийских снарядов.

    Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер не смог ответить на вопрос о будущем денег для помощи Киеву, если нынешняя администрация не успеет их израсходовать.

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    27 декабря 2024, 13:43 • Новости дня
    Потери ВСУ в Курской области превысили 44,5 тыс. человек

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, четырех бригад теробороны, бригады морской пехоты ВСУ около Александрии, Викторовки, Кругленького, Куриловки, Лебедевки, Леонидово, Николаево-Дарьино, Никольского, Новой Сорочины, Свердликово и Черкасского Поречного, сообщили в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника рядом с Гончаровкой, Гуево, Колмаковым, Локней и Малой Локней, Мартыновкой, Махновкой, Мирным, Николаевкой, Русским Поречным и Южным, а также Басовкой, Беловодами, Журавкой и Кияницами в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За последние сутки потери ВСУ составили более 600 военнослужащих, уничтожены четыре танка, две боевые машины пехоты, из них одна американская БМП Bradley, четыре бронетранспортера, 24 бронемашины, семь артиллерийских орудий, в том числе 155-мм САУ «Богдана» и шесть минометов.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 44 570 военнослужащих, 259 танков, 199 боевых машин пехоты, 141 бронетранспортер, 1345 бронемашин, 1211 автомобилей, 332 арторудия, 42 пусковые установки РСЗО, в том числе 11 американских HIMARS и шесть MLRS, 13 пусковых установок ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 82 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 28 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее сообщалось, что группировка «Север» отразила семь контратак ВСУ на Курском направлении.

    В пятницу военный эксперт Ян Гагин сообщил, что иностранцы обслуживают технику ВСУ в Курской области.

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    28 декабря 2024, 04:28 • Новости дня
    Обрыв сети на железной дороге произошел в Воронежской области из-за БПЛА

    В результате падения обломков БПЛА на железной дороге в Воронежской области произошел обрыв контактной сети

    Tекст: Антон Антонов

    Свыше десяти беспилотников уничтожены силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа, а также в нескольких районах Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

    Никто не пострадал. При этом в одном из районов области падение обломков БПЛА привело к обрыву контактной сети на железной дороге, сообщил в Telegram Гусев.

    «До устранения последствий в настоящий момент задержан один поезд, также ожидаются задержки ряда других», – говорится в сообщении.

    Напомним, в среду обломки украинского БПЛА повредили ЛЭП и здания в Воронежской области.

    В пятницу три мирных жителя Белгородской области получили ранения в результате атак украинских дронов, повреждены автомобили и здания в разных районах региона.

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