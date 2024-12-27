Для России было бы очень нежелательно, если бы Трампу удалось сделать территориальные претензии новым мировым трендом. Земли у нас много, богатства в ней неисчислимые, и прежде с Запада уже звучали предложения сделать Сибирь мировым достоянием.2 комментария
Лукашенко на празднике для детей сравнил жизнь с матросской тельняшкой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на новогоднем празднике для детей в Минске провел аналогию между жизнью и матросской тельняшкой, подчеркивая, что за темными полосами всегда следуют светлые.
Лукашенко на благотворительном новогоднем празднике «Наши дети» в Минске сравнил жизнь с матросской тельняшкой, передает ТАСС. Он отметил, что жизнь состоит из светлых и темных полос, и призвал детей не отчаиваться в трудные моменты, так как за темными полосами всегда придет светлая.
Лукашенко также подчеркнул значимость учебы для будущей жизни детей. По его словам, учеба может быть тяжелой, но она закладывает прочный фундамент для взрослой жизни.
«Это ваш фундамент в жизни. Без этого фундамента не может быть у вас нормальной взрослой жизни», – сказал он.
Президент выразил благодарность учителям и воспитателям за творческий труд и терпение. Он отметил, что работа с детьми сложна, но приносит радость, когда виден результат. Лукашенко поздравил всех участников мероприятия с наступающим Новым годом, подчеркнув искренность своих пожеланий.
На главную елку страны в Минске собрались более 2,3 тыс. детей из всех регионов Белоруссии, включая детей-сирот, ребят из многодетных семей и учеников кадетских училищ. Среди приглашенных также были дети из Латвии, учащиеся Рижской белорусской основной школы.
Накане президент Белоруссии Александр Лукашенко провел утреннюю разминку, наколов дров перед важным заседанием Высшего евразийского экономического совета.
Ранее Лукашенко выразил недовольство состоянием белорусского кинематографа, назвав его позором.
А на фестивале тружеников села «Дожинки» в Полоцке он заявил о важности возвращения молодежи в деревню.