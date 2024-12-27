Для России было бы очень нежелательно, если бы Трампу удалось сделать территориальные претензии новым мировым трендом. Земли у нас много, богатства в ней неисчислимые, и прежде с Запада уже звучали предложения сделать Сибирь мировым достоянием.2 комментария
Премьер Фиджи отправил в отставку министра из-за скандального видео
Премьер Фиджи Ситивени Рабука уволил министра по делам женщин, детей и соцзащиты Линду Табуи из-за откровенного видео
Премьер Фиджи Ситивени Рабука уволил министра по делам женщин, детей и социальной защиты Линду Табуи из-за откровенного видео, распространившегося в соцсетях, однако она сохранит место в парламенте.
Как сообщает FBC News, Ситивени Рабука уволил Линду Табуи с поста министра по делам женщин, детей и социальной защиты после появления откровенного видео с ее участием.
«Премьер-министр Ситивени Рабука объявил об увольнении Линды Табуи», – отмечает издание.
Решение Рабуки было принято в интересах народа, подчеркивается в сообщении. Несмотря на увольнение, Табуи сохранит свое место в парламенте Фиджи. На ее место министром по делам женщин, детей и социальной защиты назначена Саши Киран, передает РИА «Новости».
Фиджи – островное государство в южной части Тихого океана, состоящее из более чем 300 островов, из которых менее половины населены. По состоянию на 2024 год, численность населения страны составляет почти 930 тыс. человек.
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