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СК возбудил дело против норвежского наемника
СК возбудил дело против норвежца Очерхаджиева за теракт и наемничество в Курской области
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против норвежского наемника Аслана Очерхаджиева, подозреваемого в совершении террористического акта и наемничестве после вторжения на территорию Курской области с представителями ВСУ в августе этого года.
Следственный комитет России, сообщает ТАСС, возбудил уголовное дело против гражданина Норвегии Аслана Очерхаджиева. Он подозревается (заочно) в совершении террористического акта и наемничестве на территории РФ.
По данным следствия, Очерхаджиев в качестве наемника принимал участие в вооруженном конфликте, действуя вместе с формированиями ВСУ. В августе он и его соучастники незаконно пересекли границу России, вторгшись в Курскую область. Применяя автоматическое огнестрельное оружие, взрывные устройства и военную технику, они совершали преступления против мирного населения.
Следствие отмечает, что их целью было устрашение населения, нанесение значительного имущественного ущерба и дестабилизация деятельности органов власти. В данный момент принимаются меры для установления местонахождения Очерхаджиева и его соучастников. Все обстоятельства преступлений будут выяснены в ходе расследования, и действиям всех причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка.
Ранее российские следователи обвинили гражданку Дании Аннабель Йоргенсен в участии в нападении на Курскую область совместно с ВСУ и возбудили против нее уголовное дело о наемничестве и теракте.