Песков сообщил об отсутствии планов по введению ЧС в Анапе из-за разлива мазута

Tекст: Александра Юдина

По его словам, введение федерального режима чрезвычайной ситуации в Анапе из-за разлива мазута пока не планируется, передает РИА «Новости».

Песков подчеркнул, что решение будет зависеть от рекомендаций специалистов, работающих на местах.

Он также добавил, что меры принимаются, но масштаб катастрофы велик, поэтому потребуется время и дополнительные ресурсы для ликвидации последствий.

Кроме того, представитель Кремля заверил, что ситуация с разливом топлива в Черном море остается в центре внимания президента Владимира Путина.

По словам Пескова, это крупная экологическая катастрофа. Он также сообщил, что на месте происшествия работает комиссия во главе с вице-премьером Виталием Савельевым, а глава Минприроды Александр Козлов неоднократно докладывал президенту и руководству администрации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Крыму вывезли 15 тонн мазута после разлива загрязнений, к ликвидации которых присоединились более 5,5 тыс. волонтеров. Собственники затонувших в Керченском проливе танкеров тем временем подтвердили, что займутся их подъемом.

Несмотря на то что волонтеры собрали около 1 тыс. мешков с мазутом на черноморских берегах и спасли более 900 птиц, пробы морской воды в Краснодарском крае пока не соответствуют санитарно-химическим нормам.