Собственники затонувших в Керченском проливе танкеров подтвердили, что займутся подъемом

Минприроды: Собственники танкеров займутся подъемом и утилизацией затонувших в Керченском проливе судов

Tекст: Александра Юдина

По его словам, собственники танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе, возьмут на себя ответственность за их подъем и утилизацию, передает ТАСС.

Козлов также сообщил, что собственник танкера «Волгонефть-239» подтвердил готовность к этим действиям юридически и предложил механизм извлечения топлива, оставшегося в судне, теперь необходимо письменное подтверждение от второго собственника для организации аналогичной работы.

«Задача – извлечь мазут, не нарушая экосистему моря», – отметил он.

Козлов подчеркнул, что наиболее важной задачей сейчас является оперативное удаление мазута с прибрежной территории, чтобы предотвратить его проникновение в грунты при повышении температур.

Для этого совместно с Минтрансом было решено увеличить количество техники, которая должна приступить к работе в течение суток.

Отмечается, что в течение восьми-девяти дней также будет доставлено около 350 тыс. мешков для уборки мазута.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Крыму вывезли 15 тонн мазута после разлива загрязнений, к ликвидации которых присоединились более 5,5 тыс. волонтеров. Несмотря на то что волонтеры собрали около 1 тыс. мешков с мазутом на черноморских берегах и спасли более 900 птиц, пробы морской воды в Краснодарском крае все еще не соответствуют санитарно-химическим нормам.