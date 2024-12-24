Зеленский оскорбляет не только Орбана, который может создать его режиму немало проблем по линии ЕС, но и Трампа, который 20 января станет самой могущественной фигурой в западном мире и от которого во многом зависит судьба самого Зеленского и майданной Украины.0 комментариев
Роспотребнадзор выявил несоответствие проб воды в Краснодарском крае
Пробы морской воды в Краснодарском крае не соответствуют санитарно-химическим нормам, следует из результатов лабораторных исследований Роспотребнадзора.
По данным ведомства, собранные в Краснодарском крае пробы морской воды не соответствуют установленным санитарно-химическим показателям, передает РИА «Новости».
«По результатам лабораторных исследований ранее отобранных проб, полученных на 24 декабря, выявлены пробы морской воды, несоответствующие санитарно-химическим показателям. Пробы питьевой воды и атмосферного воздуха соответствуют установленным санитарным нормам», – следует из пресс-релиза Роспотребнадзора.
Отмечается, что контроль за объектами внешней среды продолжается, и лабораторный мониторинг качества воды и воздуха ведется ежедневно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Крыму вывезли 15 тонн мазута после разлива загрязнений, к ликвидации которых присоединились более 5,5 тыс. волонтеров. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о планах убрать весь мазут с пляжей до 1 февраля. Волонтеры собрали около 1 тыс. мешков с мазутом на черноморских берегах, спасли более 900 птиц.