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В России начались съемки военной драмы о детях-сиротах в нацистском лагере под Гатчиной
В России начались съемки военной драмы о героизме детей-сирот во время оккупации Гатчинского района Ленинградской области.
Полнометражный художественный фильм под рабочим названием «Детский лагерь смерти» основан на реальных событиях и создается в рамках проекта «Без срока давности», передает ТАСС.
Действие фильма происходит в ноябре 1943 года на территории Гатчинского района, оккупированной немецко-фашистскими войсками. Нацисты привозят в Вырицу, в «детский приют» – концлагерь, несколько советских детей-сирот. Им приходится выживать в условиях голода, холода и принудительного труда. За любую попытку побега детей ждет расстрел. Их также используют в качестве доноров для раненых немецких солдат. Несмотря на ужасы, с которыми столкнулись, юные герои находят в себе смелость сплотиться и решают сбежать из лагеря.
Продюсерами картины выступили Инесса Юрченко и Сергей Щеглов. Съемки проходят в Ленинградской области и Петербурге. Премьера в кинотеатрах запланирована на 2025 год и будет приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.