Ирина Дубцова: Проекты российских семей в области культуры получили поддержку государства

Tекст: Олег Исайченко

«В Год семьи при поддержке Президентского фонда культурных инициатив был создан и проведен проект «Главное – Семья». Мы отметили достижения его участников – прекрасных семей из разных регионов страны, и провели яркое творческое финальное мероприятие в Государственном кремлевском дворце», – рассказала Ирина Дубцова, певица, автор проекта «Главное – Семья».

«В завершившемся конкурсе также поддержаны инициативы, которые посвящены российским семьям и связаны с популяризацией наших традиционных духовно-нравственных ценностей. Это прекрасная тенденция, ведь о главном в нашем жизни в контексте творчества всегда есть что сказать», – добавила собеседница.

Ранее стало известно, что по итогам независимой экспертизы Президентским фондом культурных инициатив в рамках 13-го конкурса будет поддержано 1016 проектов из 86 регионов на общую сумму 5 млрд 730 млн рублей. В качестве собственного вклада победители намерены привлечь 6 млрд 592 млн рублей, средний уровень софинансирования проектов составил рекордные 115%.

«Софинансирование стало дополнительным качественным критерием: если есть те, кто, кроме государства, готов вкладывать свои деньги в проект, – это подтверждение качества проекта», – отметил Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента России, председатель координационного комитета ПФКИ.

По количеству поддержанных проектов лидируют Москва, Нижегородская и Белгородская области, Санкт-Петербург, Удмуртия, Новосибирская, Ульяновская, Тюменская, Челябинская и Свердловская области.

Наращивают участие в конкурсе и новые регионы. «У творческих команд из исторических регионов не было опыта по составлению заявок на грант. Президентским фондом было проведено много очных и онлайн-обучений, слушателями которых стали более тысячи человек. Результат – в ДНР девять победителей, в ЛНР – пять, в Запорожье – два, и в Херсонской области – один», – отметил Кириенко.

Добавим, что С 17 декабря по 6 февраля 2025 года проходит прием заявок на второй основной грантовый конкурс 2025 года на сайте фондкультурныхинициатив.рф.

Одно из важных нововведений новой грантовой «волны» – изменение тематических направлений. Среди них: «Единство с судьбой России», «Мы вместе», «Нация созидателей», «Многонациональный народ», «Нравственные ориентиры», «Крепкая семья», «Наша сила в правде», «На страже Отечества», «Молодые лидеры», «Страна возможностей», «Культурный код», «Место силы».