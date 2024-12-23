На Черноморском побережье после разлива мазута нашли восемь мертвых дельфинов

Tекст: Дарья Григоренко

На пляже в Алексино, по словам очевидцев, обнаружили шесть тел дельфинов на берегу и два в воде. Следов мазута на них не было видно. Причинами гибели могут быть острая интоксикация парами мазута или отравленной рыбой и водой, а также острая инфекция или внутренние травмы, передает «Интерфакс».

Кроме того, в станице Благовещенской нашли еще одну мертвую азовку, погибшую за несколько дней до этого. На теле и в дыхале дельфина были обнаружены фрагменты мазута. С 15 декабря зафиксированы десять погибших азовок. Пресс-релиз научно-экологического центра «Дельфа» отмечает, что массовый выброс дельфинов является крайне редким и тревожным событием для Краснодарского края.

Министр экологии и природных ресурсов Александр Козлов в Анапе на совещании сообщил, что объем загрязненного мазутом грунта после крушения танкеров в Керченском проливе может достичь 200 тыс. тонн. По его словам, на текущий момент удалось убрать 14 тыс. тонн загрязненной почвы с побережья, пишет ТАСС.

Ранее в МЧС сообщили, что с побережья Черного моря в Крыму вывезены около 15 тонн мазута после разлива, вызванного крушением танкеров.

20 декабря на побережье Краснодарского края были снова выявлены участки загрязнения мазутом после происшествия с танкерами, опасные зоны зафиксированы у Анапы и в Темрюкском районе.