Tекст: Мария Иванова

Победы российских спортсменов на международных соревнованиях вызывают гордость у их соотечественников, даже если атлеты выступают без флага и гимна, заявил Песков.

Он отметил, что, несмотря на нейтральный статус, спортсмены остаются представителями России, и их достижения вызывают национальное уважение, передает ТАСС.

«С одной стороны, это очень здорово. Это результат работы наших новых федераций, и так должно быть, спортсмены должны выступать. И если выступает спортсмен, даже без флага, то, когда он восходит на пьедестал, он все равно русский. Все понимают это, все гордятся. Так же, как только что было с нашими пловцами, только недавно президент восхищался ими. Мы разве думали с флагом они или без него? Мы знали, что они русские и выиграли. И то же самое будет с нашими фигуристами», – сказал Песков.

С 10 по 15 декабря спортсмены из России в нейтральном статусе участвовали в чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште. Они завоевали шесть золотых и четыре серебряные медали, что вызвало широкий отклик среди россиян и гордость за национальных атлетов.

В свете последних решений международных спортивных организаций, совет Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение о допуске российских и белорусских спортсменов к олимпийской квалификации в нейтральном статусе. Это позволит российским фигуристам, а также спортсменам из других дисциплин, продолжать участие на международной арене, несмотря на ограничения.

Федерация фигурного катания на коньках России может выдвинуть по одному представителю в каждой дисциплине. Кандидаты должны быть утверждены не позднее 28 февраля 2025 года, с последующей проверкой ISU. Квалификационные соревнования по фигурному катанию пройдут в сентябре 2025 года, а зимние Олимпийские игры 2026 года запланированы в Италии.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что российским спортивным федерациям предстоит провести усердную работу для полного возвращения атлетов на международные арены.

Международный союз конькобежцев разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в квалификационных соревнованиях на Олимпиаду 2026 года в нейтральном статусе, за исключением командного турнира по фигурному катанию.

Антон Сихарулидзе подтвердил, что российские фигуристы примут приглашение на участие в олимпийских квалификационных соревнованиях, которые пройдут в нейтральном статусе.