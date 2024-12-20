Путин предоставил гражданство режиссеру Джанкарло дель Монако

Путин предоставил гражданство России итальянскому режиссеру Джанкарло дель Монако

Tекст: Валерия Городецкая

Джанкарло дель Монако, родившийся в 1943 году в Венеции, дебютировал в 1991 году в Метрополитен-опере с постановкой оперы «Девушка с Запада» Джакомо Пуччини, передает ТАСС.

За свою карьеру он осуществил более ста постановок в наиболее известных театрах мира. Среди его работ – опера Джузеппе Верди «Риголетто», премьера которой состоялась в ноябре этого года в Большом театре. Дель Монако также известен как режиссер-постановщик и сценограф данной оперы.

В октябре Владимир Путин предоставил гражданство России финскому правозащитнику Йохану Бекману.

Ранее итальянский журналист Андреа Лучиди, освещающий события специальной военной операции на Украине, обратился к президенту России с просьбой предоставить российское гражданство из-за преследований на родине.