Росатом рекультивировал крупнейшую свалку в Магнитогорске

Росатом завершил рекультивацию свалки в Магнитогорске в рамках проекта «Чистый воздух»

Tекст: Александра Юдина

Компания «Росатом Экологический интегратор», входящая в состав Госкорпорации «Росатом», завершила рекультивацию одной из крупнейших свалок в Магнитогорске.

Это стало частью федерального проекта «Чистый воздух» национальной программы «Экология». Проведенные мероприятия направлены на улучшение качества жизни полумиллиона человек, проживающих рядом с объектом.

В ходе работ было перемещено более 700 тыс. кубометров отходов и построен защитный рекультивационный экран из геосинтетических и инертных материалов. Это позволит предотвратить загрязнение окружающей среды и выход свалочного газа в атмосферу.

Площадь экрана составила 301 тыс. кв. метров, а на объекте были созданы различные инженерно-технические сооружения для сбора и очистки фильтрата и биогаза. В завершение работ рекультивационный экран был укрыт плодородным слоем земли и засеян многолетними травами.

Директор направления по реализации программ в сфере экологии «Росатома» Алексей Лебедев отметил, что все работы выполнены по графику и с применением современных технологий. Это существенно улучшило экологическую ситуацию и повысило качество жизни в регионе.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул значимость этого проекта для региона и сообщил, что выбросы в атмосферу снизились на 17 тыс. тонн в год.

Он также выразил надежду, что рекультивированные земли в будущем будут активно использоваться, как это было сделано в Челябинске, где на месте бывшей свалки организована оранжерея.