Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.2 комментария
Росатом рекультивировал крупнейшую свалку в Магнитогорске
Росатом завершил рекультивацию свалки в Магнитогорске в рамках проекта «Чистый воздух»
В Магнитогорске завершилась рекультивация крупной свалки, улучшившая экологию для полумиллиона горожан благодаря применению современных технологий и решений.
Компания «Росатом Экологический интегратор», входящая в состав Госкорпорации «Росатом», завершила рекультивацию одной из крупнейших свалок в Магнитогорске.
Это стало частью федерального проекта «Чистый воздух» национальной программы «Экология». Проведенные мероприятия направлены на улучшение качества жизни полумиллиона человек, проживающих рядом с объектом.
В ходе работ было перемещено более 700 тыс. кубометров отходов и построен защитный рекультивационный экран из геосинтетических и инертных материалов. Это позволит предотвратить загрязнение окружающей среды и выход свалочного газа в атмосферу.
Площадь экрана составила 301 тыс. кв. метров, а на объекте были созданы различные инженерно-технические сооружения для сбора и очистки фильтрата и биогаза. В завершение работ рекультивационный экран был укрыт плодородным слоем земли и засеян многолетними травами.
Директор направления по реализации программ в сфере экологии «Росатома» Алексей Лебедев отметил, что все работы выполнены по графику и с применением современных технологий. Это существенно улучшило экологическую ситуацию и повысило качество жизни в регионе.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул значимость этого проекта для региона и сообщил, что выбросы в атмосферу снизились на 17 тыс. тонн в год.
Он также выразил надежду, что рекультивированные земли в будущем будут активно использоваться, как это было сделано в Челябинске, где на месте бывшей свалки организована оранжерея.