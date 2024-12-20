Следствие: Подозреваемый в убийстве Кириллова может связаться с сообщниками на свободе

Следствие допустило, что подозреваемый в убийстве Кириллова Курбонов может связаться с сообщниками на свободе

Tекст: Александра Юдина

Следствие полагает, что в случае изменения меры пресечения Курбонов может скрыться от следствия и суда, передает ТАСС.

В материалах дела подчеркивается, что он может вступить в контакт с членами преступной группы для выработки согласованной позиции с целью уклонения от уголовной ответственности.

Документы также указывают на возможность угрозы свидетелям и другим участникам судопроизводства, а также уничтожения доказательств.

Следствие считает, что Курбонов, осознавая тяжесть преступления, может продолжать заниматься преступной деятельностью, угрожать участникам уголовного процесса и склонять их к даче ложных показаний.

Напомним, Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли в результате детонации самодельного взрывного устройства в Москве утром во вторник.

Курбонова задержали в среду. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Убийство», «Террористический акт» и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов».