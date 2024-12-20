Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.0 комментариев
Следствие: Подозреваемый в убийстве Кириллова может связаться с сообщниками на свободе
Следствие допустило, что подозреваемый в убийстве Кириллова Курбонов может связаться с сообщниками на свободе
Арестованный по делу об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игоря Кириллова Ахмаджон Курбонов может вступить в контакт с соучастниками для уклонения от ответственности, считает следствие.
Следствие полагает, что в случае изменения меры пресечения Курбонов может скрыться от следствия и суда, передает ТАСС.
В материалах дела подчеркивается, что он может вступить в контакт с членами преступной группы для выработки согласованной позиции с целью уклонения от уголовной ответственности.
Документы также указывают на возможность угрозы свидетелям и другим участникам судопроизводства, а также уничтожения доказательств.
Следствие считает, что Курбонов, осознавая тяжесть преступления, может продолжать заниматься преступной деятельностью, угрожать участникам уголовного процесса и склонять их к даче ложных показаний.
Напомним, Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли в результате детонации самодельного взрывного устройства в Москве утром во вторник.
Курбонова задержали в среду. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Убийство», «Террористический акт» и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов».