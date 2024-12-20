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Палата представителей США не приняла законопроект для предотвращения шатдауна
Палата представителей Конгресса США отклонила законопроект о временном финансировании федерального правительства и повышении потолка госдолга. Закон должен быть принят до 08.00 мск субботы, чтобы предотвратить шатдаун.
За документ проголосовали 174 члена нижней палаты, тогда как 235 высказались против, передает ТАСС со ссылкой на C-SPAN.
Законопроект предусматривал продление финансирования федерального правительства до 14 марта 2025 года , а также приостановку до 30 января 2027 года действия потолка госдолга.
Обе палаты Конгресса должны договориться о выделении дальнейшего финансирования до полуночи с пятницы на субботу по местному времени, чтобы избежать приостановки работы федерального правительства (шатдауна).
Как писала газета ВЗГЛЯД, Washington Post сообщила, что США могут столкнуться с временной остановкой работы правительства. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон на пресс-конференции заявлял, что стороны практически достигли необходимой договоренности.
До сих пор законодатели США не одобрили проект бюджета на текущий финансовый год, который начался 1 октября. Было утверждено только временное финансирование работы федерального правительства до 20 декабря.