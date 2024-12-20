Палата представителей США не приняла законопроект для предотвращения шатдауна

Tекст: Антон Антонов

За документ проголосовали 174 члена нижней палаты, тогда как 235 высказались против, передает ТАСС со ссылкой на C-SPAN.

Законопроект предусматривал продление финансирования федерального правительства до 14 марта 2025 года , а также приостановку до 30 января 2027 года действия потолка госдолга.

Обе палаты Конгресса должны договориться о выделении дальнейшего финансирования до полуночи с пятницы на субботу по местному времени, чтобы избежать приостановки работы федерального правительства (шатдауна).

Как писала газета ВЗГЛЯД, Washington Post сообщила, что США могут столкнуться с временной остановкой работы правительства. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон на пресс-конференции заявлял, что стороны практически достигли необходимой договоренности.

До сих пор законодатели США не одобрили проект бюджета на текущий финансовый год, который начался 1 октября. Было утверждено только временное финансирование работы федерального правительства до 20 декабря.