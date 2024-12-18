Конгресс США утвердил проект временного бюджета

Руководство конгресса США согласовало временный бюджет до марта для предотвращения шатдауна

Tекст: Вера Басилая

Руководство конгресса США согласовало проект временного бюджета, который позволит избежать шатдауна и продлить финансирование федеральных ведомств до марта. Документ объемом более 1,5 тыс. страниц поддерживает существующий уровень ассигнований и предоставит законодателям три дня на его рассмотрение и утверждение, передает РИА «Новости».

Спикер палаты представителей, Майк Джонсон, на пресс-конференции заявил, что стороны практически достигли необходимой договоренности. Это временное решение необходимо ввиду того, что конгресс пока не смог согласовать полноценный бюджет на 2025 год. В случае, если конгрессмены не смогут договориться, в ночь на субботу финансирование правительства может быть частично прекращено.

Ранее среди законодателей звучала критика относительно коротких сроков для изучения объемного документа. История с шатдаунами для США не нова: с 1976 года, после принятия действующего процесса согласования бюджета, правительство приостанавливало работу 21 раз. Самый длительный шатдаун произошел в администрации Дональда Трампа, продолжаясь 35 дней с конца 2018 по 2019 годы.

Washington Post сообщила, что США могут столкнуться с временной остановкой работы правительства 20 декабря из-за разногласий в Конгрессе по статьям бюджета.

Илон Маск предупредил о серьезных проблемах для США при отсутствии мер по сокращению дефицита бюджета.