У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.9 комментариев
Конгресс США утвердил проект временного бюджета
Руководство конгресса США согласовало временный бюджет до марта для предотвращения шатдауна
Конгресс США согласовал проект временного бюджета до марта, чтобы избежать шатдауна, поддержав финансирование федеральных ведомств на нынешнем уровне.
Руководство конгресса США согласовало проект временного бюджета, который позволит избежать шатдауна и продлить финансирование федеральных ведомств до марта. Документ объемом более 1,5 тыс. страниц поддерживает существующий уровень ассигнований и предоставит законодателям три дня на его рассмотрение и утверждение, передает РИА «Новости».
Спикер палаты представителей, Майк Джонсон, на пресс-конференции заявил, что стороны практически достигли необходимой договоренности. Это временное решение необходимо ввиду того, что конгресс пока не смог согласовать полноценный бюджет на 2025 год. В случае, если конгрессмены не смогут договориться, в ночь на субботу финансирование правительства может быть частично прекращено.
Ранее среди законодателей звучала критика относительно коротких сроков для изучения объемного документа. История с шатдаунами для США не нова: с 1976 года, после принятия действующего процесса согласования бюджета, правительство приостанавливало работу 21 раз. Самый длительный шатдаун произошел в администрации Дональда Трампа, продолжаясь 35 дней с конца 2018 по 2019 годы.
Washington Post сообщила, что США могут столкнуться с временной остановкой работы правительства 20 декабря из-за разногласий в Конгрессе по статьям бюджета.
Илон Маск предупредил о серьезных проблемах для США при отсутствии мер по сокращению дефицита бюджета.