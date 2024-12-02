Фронтовой мир дает человеку урок, заражает его желанием жить разумно и просто. Правда, велика цена этого урока. После концерта и ночевки в блиндаже гости-артисты отправляются в Москву, а их аудитория – на боевые задания, из которых могут вернуться не все.0 комментариев
Путин заявил о роли науки, образования и искусства в объединении людей
Наука, образование и искусство должны способствовать объединению людей разных национальностей и взглядов, создавая фундамент для развития человечества, заявил президент России Владимир Путин на встрече в Ново-Огарево с участниками Международного конгресса молодых ученых.
По его словам, эти три сферы должны стать фундаментом для развития человечества и обеспечивать движение вперед. Именно наука, как отметил Путин, создает условия для прогресса, передает РИА «Новости».
«Наука, это так же как образование, так же как искусство призваны объединять людей самых разных национальностей, взглядов, вероисповеданий и так далее, и быть таким фундаментом, призвана быть фундаментом для общего развития и движения всего человечества вперед, потому что именно наука создает условия для прогресса», – сказал Путин.
Ранее Путин заявил, что российские власти продолжат оказывать поддержку молодым ученым.