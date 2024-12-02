Фронтовой мир дает человеку урок, заражает его желанием жить разумно и просто. Правда, велика цена этого урока. После концерта и ночевки в блиндаже гости-артисты отправляются в Москву, а их аудитория – на боевые задания, из которых могут вернуться не все.0 комментариев
Юрист предупредил о пени за неуплату имущественных налогов
Юрист предупредил о начислении пени за неуплату налогов на имущество
Пени за просрочку оплаты имущественных налогов, включая налоги на квартиры, начнут начислять с 3 декабря, заявил налоговый юрист Александр Хаминский.
Хаминский пояснил, что отчетный период по имущественным налогам завершается значительно раньше, чем предельный срок их уплаты, который наступает в начале декабря, передает РИА «Новости».
По его словам, 1 декабря, выпавшее в этом году на воскресенье, входит в срок уплаты, поэтому пени начинают начисляться с первого вторника месяца, 3 декабря. С учетом цифровизации в работе налоговой службы, у сотрудников Федеральной налоговой службы не возникает трудностей в выявлении просрочивших налогоплательщиков.
Юрист уточнил, что при неуплате налога налогоплательщик сначала получит требование об уплате. Если он не выполнит его, то в суд поступит заявление о взыскании задолженности. В подобных делах суд обычно принимает сторону налоговой службы. После вынесения решения с гражданином начнут работать приставы, которые могут ограничить выезд за границу, арестовать счета и запретить отчуждение имущества.
Хаминский объяснил, что неплательщик будет обязан уплатить пени в размере 1/300 от суммы долга, умноженной на ключевую ставку ЦБ, и исполнительский сбор в 7% от суммы взыскания.
Напомним, в 2024 году российские граждане впервые должны будут уплатить налог на доход с процентов по банковским вкладам.
Налоговый консультант Екатерина Пирогова объяснила, как уменьшить налог на вклады, используя различные налоговые вычеты, включая социальные, имущественные и другие вычеты.