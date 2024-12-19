Путин рассказал анекдот о слове из трех букв в ответ на вопрос о потеплении

Путин анекдотом ответил на вопрос о глобальном потеплении

Tекст: Елизавета Шишкова

В ходе прямой линии журналист издания «Аргументы недели. Узбекистан» Андрей Князев заявил, что из-за глобального потепления некоторые территории, в том числе США, якобы могут уйти под воду, «а люди станут проситься к нам». Журналист поинтересовался, не стоит ли тем, кто против России, рассказать об этом заранее.

В ответ на вопрос Путин рассказал анекдот, суть которого заключается в том, что думать в первую очередь следует о доме: «За столом семья сидит и маленький мальчик кроссворд разгадывает и говорит: «Слово назовите из трех букв». Мама ему – бум ложкой по лбу. Он говорит: «За что? Это же дом». Папа берет жене – бум: «О доме надо думать».

Президент отметил, что угроза глобального потепления актуальна и для России, ее прибрежных территорий и зон вечной мерзлоты. Если же в Россию решат переселяться люди из других стран, то необходимо будет думать, как их разместить.

«Если она (мерзлота – ред.) будет таять, то и прибрежные регионы Российской Федерации, они тоже могут оказаться под угрозой. Во-первых, у нас целые поселки, города на сваях стоят, которые вбиты в вечную мерзлоту. Там уже что-то потрескивает. Вот об этом мы должны думать. А наши прибрежные города, включая даже Петербург? Вы понимаете? Дамбу-то мы построили, о чем мечтали еще со времен Петра Первого, но надо думать, что дальше будет с прибрежными городами», – сказал Путин.

«Мы самая большая страна по территории в мире, но за Уральским хребтом живет 12 млн человек, нам есть куда расселять людей. Но в принципе, заранее надо подумать о социальной и прочей инфраструктуре, о правилах, это на самом деле не праздный вопрос. Но прежде всего надо думать о проблемах своей страны», – сказал он.