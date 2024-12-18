Tекст: Валерия Городецкая

Захарова подчеркнула, что Молдавия должна оплатить газ, который она использовала, и перестать обвинять Россию в газовом шантаже, передает RT. Это заявление она сделала после того, как президент Молдавии Майя Санду в Брюсселе обвинила Россию в газовом давлении.

Дипломат добавила, что власти Молдавии продолжают «неприкрытое заигрывание» с НАТО, что также вызывает обеспокоенность в российской дипломатии. В ответ на обвинения в шантаже Захарова заявила: «Какой-то газовый шантаж, вообще непонятно какой. Деньги пора заплатить за то, чем пользовались. И не придумывать никакие сказки про то, что их кто-то шантажирует».

Ранее власти Приднестровья предложили Молдавии совместно обратиться к России и Украине с просьбой сохранить поставки российского газа, чтобы обеспечить энергетическую безопасность региона. До этого парламент Молдавии утвердил постановление о введении чрезвычайного положения на 60 дней из-за опасности гуманитарного кризиса, связанного с возможным прекращением транзита российского газа через Украину.