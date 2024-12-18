Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.0 комментариев
Захарова потребовала от Молдавии оплатить долг за российский газ
Молдавия обязана оплатить использованный российский газ, а обвинения в «шантаже» со стороны России должны быть оставлены в прошлом, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова подчеркнула, что Молдавия должна оплатить газ, который она использовала, и перестать обвинять Россию в газовом шантаже, передает RT. Это заявление она сделала после того, как президент Молдавии Майя Санду в Брюсселе обвинила Россию в газовом давлении.
Дипломат добавила, что власти Молдавии продолжают «неприкрытое заигрывание» с НАТО, что также вызывает обеспокоенность в российской дипломатии. В ответ на обвинения в шантаже Захарова заявила: «Какой-то газовый шантаж, вообще непонятно какой. Деньги пора заплатить за то, чем пользовались. И не придумывать никакие сказки про то, что их кто-то шантажирует».
Ранее власти Приднестровья предложили Молдавии совместно обратиться к России и Украине с просьбой сохранить поставки российского газа, чтобы обеспечить энергетическую безопасность региона. До этого парламент Молдавии утвердил постановление о введении чрезвычайного положения на 60 дней из-за опасности гуманитарного кризиса, связанного с возможным прекращением транзита российского газа через Украину.