Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.0 комментариев
Депутат Госдумы потребовал выдворить корреспондента CNN из России за работу в Судже
Депутат Госдумы Бичаев потребовал выдворить корреспондента CNN из России за работу в Судже
Депутат Госдумы Артем Бичаев потребовал выдворить из России корреспондента CNN, работавшего в Судже и продолжающего работать в Москве, за незаконное пересечение границы России.
В своем Telegram-канале он сообщил о необходимости выдворить из России корреспондента CNN. Депутат отмечает, что журналист посетил оккупированную ВСУ Суджу в Курской области, а теперь ведет репортажи из Москвы с места убийства генерала Игоря Кириллова.
Бичаев заявил, что в случае подтверждения этих данных корреспондент совершил незаконное пересечение границы РФ, за что предусмотрена ответственность.
Депутат обратился к министру иностранных дел Сергею Лаврову с просьбой лишить аккредитации журналиста CNN и отправить его за пределы России.
«Нечего подобным личностям делать у нас в России», – написал депутат, добавив, что считает это явной недоработкой ответственных органов.
Ранее Курский суд заочно арестовал гражданку Франции и журналистку France 24 Катрин Норрис Трент, обвиняемую в незаконном пересечении государственной границы России.
Также сообщалось, что гражданин Германии Коннолли Николас Симон был заочно арестован за аналогичное нарушение и объявлен в международный розыск.