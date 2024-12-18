Депутат Госдумы потребовал выдворить корреспондента CNN из России за работу в Судже

Депутат Госдумы Бичаев потребовал выдворить корреспондента CNN из России за работу в Судже

Tекст: Елизавета Шишкова

В своем Telegram-канале он сообщил о необходимости выдворить из России корреспондента CNN. Депутат отмечает, что журналист посетил оккупированную ВСУ Суджу в Курской области, а теперь ведет репортажи из Москвы с места убийства генерала Игоря Кириллова.

Бичаев заявил, что в случае подтверждения этих данных корреспондент совершил незаконное пересечение границы РФ, за что предусмотрена ответственность.

Депутат обратился к министру иностранных дел Сергею Лаврову с просьбой лишить аккредитации журналиста CNN и отправить его за пределы России.

«Нечего подобным личностям делать у нас в России», – написал депутат, добавив, что считает это явной недоработкой ответственных органов.

Ранее Курский суд заочно арестовал гражданку Франции и журналистку France 24 Катрин Норрис Трент, обвиняемую в незаконном пересечении государственной границы России.

Также сообщалось, что гражданин Германии Коннолли Николас Симон был заочно арестован за аналогичное нарушение и объявлен в международный розыск.