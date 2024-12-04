Гражданин Германии обвинен в незаконном пересечении границы России для съемки репортажа

Tекст: Дмитрий Зубарев

Суд Курской области вынес решение о заочном аресте гражданина Германии Коннолли Николаса Симона, сообщает ТАСС. Ему предъявлены обвинения в незаконном пересечении государственной границы РФ. Пресс-служба судебной системы Курской области уточняет, что арест будет применен с момента задержания обвиняемого на территории России или его экстрадиции. Судебный акт подлежит обжалованию.

По информации пресс-службы, Николас Симон уже объявлен в федеральный, межгосударственный и международный розыск. Следствие полагает, что он вместе с иными неустановленными лицами, действуя в составе организованной группы, проник на территорию России. Его поездка на транспортном средстве вооруженных формирований Украины в Суджанский район Курской области была связана с съемкой репортажа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная служба безопасности России начала расследование против журналистов из США и Румынии за незаконное пересечение границы в Курской области, позже ФСБ завела дела на журналистов СНMedia и France 24 за аналогичные нарушения, а недавно журналистку France 24 заочно арестовали за пересечение границы в Курской области.