инляндия выразила готовность начать производить мины при выходе из Оттавской конвенции

Tекст: Мария Иванова

Финляндия готова к производству противопехотных мин, если примет решение о выходе из Оттавской конвенции, сообщает РИА «Новости».

По словам начальника материально-технической службы сил обороны Финляндии Яри Микконена, в стране имеются возможности для быстрого запуска производства компонентов для таких боеприпасов. Микконен отметил: «У нас есть собственные возможности по производству многих типов боеприпасов, и я бы сказал, что эти возможности доступны немедленно».

Ранее командующий силами обороны Финляндии Янне Яаккола поднял вопрос о выходе из конвенции из-за изменившейся ситуации с безопасностью.

В то же время министр обороны Антти Хяккянен сообщил о подготовке доклада, который разъяснит необходимость таких мер для страны.

Президент Финляндии Александр Стубб также упоминал о возможности выхода из Оттавской конвенции в связи с якобы «угрозой» со стороны России. Однако Россия неоднократно подчеркивала, что никому не угрожает, и обращала внимание на активность НАТО у своих западных границ.

Секретариат Оттавской конвенции ранее утверждал, что на прошедшем саммите в Камбодже ни одна из стран, включая Финляндию, не заявила о намерении выйти из соглашения. Оттавская конвенция, подписанная в 1997 году и вступившая в силу в 1999 году, запрещает использование и производство противопехотных мин.