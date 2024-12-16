Bloomberg: Обещанная Европой помощь Украине не соответствует фактически предоставленной

Tекст: Вера Басилая

Колумнист агентства Bloomberg Чемпион заявил, что западная поддержка Украины становится все более дефицитной. По его словам, текущие объемы помощи, которые Европа обещала предоставить Украине, существенно отличаются от фактически поставленных. В доказательство этого он привел данные Института мировой экономики Германии, согласно которым Запад предоставил Украине помощь на 125 млрд евро, однако «задолженность» Европы составляет 64 млрд евро, передает ТАСС.

«Складывается ощущение, что западная поддержка – а значит, оружие и боеприпасы, необходимые для выживания ВСУ на фронте, – становятся все более дефицитными», – пишет Чемпион.

Ранее Bloomberg также сообщало о сокращении объема частных пожертвований в Украине, что связано с экономическими трудностями и растущей усталостью населения от боевых действий. Пессимистичные настроения усиливаются на фоне успешного продвижения российских войск, проблем с мобилизацией и отключения электричества.

Совет Евросоюза принял решение о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи объемом 4,2 млрд евро, что стало частью общей поддержки в 50 млрд евро от ЕС.

Командир ударных беспилотников ВСУ предупредил о быстром поражении после сокращения помощи США. Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киев сможет продолжать конфликт без помощи США лишь в первой половине 2025 года.

Чиновники Всемирного банка предполагают, что Трамп может значительно сократить финансирование проектов развития за границей, сосредоточившись на внутренних расходах США.