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Украинские войска обстреляли Горловку снарядами 155 мм
Вооруженные формирования Украины выпустили пять снарядов по Горловке в ДНР
Украинские войска выпустили пять снарядов калибра 155 мм по Горловке, сообщил СЦКК. В результате атаки пострадал Никитовский район города, что привело к серьезным разрушениям.
Как пишет «РИА Новости», в ночь на понедельник украинские военные обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, выпустив пять снарядов калибра 155 миллиметров. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Согласно данным, обстрел был зафиксирован в двух волнах. Первая из них произошла в 22:35, когда три снаряда были выпущены по направлению от населенного пункта Катериновка в сторону Горловки, Никитовского района. Позднее, в 23:40, последовали еще два снаряда из того же калибра и по тому же маршруту.
До этого сообщалось, что ВСУ совершили 29 обстрелов населенных пунктов ДНР.