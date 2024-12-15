Украинские войска обстреляли Горловку снарядами 155 мм

Вооруженные формирования Украины выпустили пять снарядов по Горловке в ДНР

Tекст: Максим Попов

Как пишет «РИА Новости», в ночь на понедельник украинские военные обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, выпустив пять снарядов калибра 155 миллиметров. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Согласно данным, обстрел был зафиксирован в двух волнах. Первая из них произошла в 22:35, когда три снаряда были выпущены по направлению от населенного пункта Катериновка в сторону Горловки, Никитовского района. Позднее, в 23:40, последовали еще два снаряда из того же калибра и по тому же маршруту.

До этого сообщалось, что ВСУ совершили 29 обстрелов населенных пунктов ДНР.