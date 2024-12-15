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ВСУ обстреляли ДНР 29 раз за сутки:
ВСУ обстреляли ДНР 29 раз, пострадали пять мирных жителей, повреждены дома и авто
Украинские силы совершили 29 обстрелов населенных пунктов ДНР, в результате чего пятеро мирных жителей получили ранения, повреждено 11 домов и три автомобиля.
Как передает ТАСС, украинские войска в течение последних суток 29 раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики. В результате атак, по данным военного следственного управления СК России по региону, пострадали пять мирных жителей.
В сообщении управления говорится: «29 фактов атак вооруженных формирований Украины зафиксировано за прошедшие сутки. Поступили сведения о ранении пяти гражданских лиц».
Всего вооруженные силы Украины выпустили 84 различных боеприпаса. В результате обстрелов повреждены 11 жилых домов, три автомобиля и два объекта гражданской инфраструктуры. Информация о других пострадавших или жертвах на данный момент отсутствует.
До этого сообщалось, что украинские военные нанесли удар по Горловке беспилотником-камикадзе.