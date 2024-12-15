ВСУ обстреляли ДНР 29 раз, пострадали пять мирных жителей, повреждены дома и авто

Tекст: Максим Попов

Как передает ТАСС, украинские войска в течение последних суток 29 раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики. В результате атак, по данным военного следственного управления СК России по региону, пострадали пять мирных жителей.

В сообщении управления говорится: «29 фактов атак вооруженных формирований Украины зафиксировано за прошедшие сутки. Поступили сведения о ранении пяти гражданских лиц».

Всего вооруженные силы Украины выпустили 84 различных боеприпаса. В результате обстрелов повреждены 11 жилых домов, три автомобиля и два объекта гражданской инфраструктуры. Информация о других пострадавших или жертвах на данный момент отсутствует.

До этого сообщалось, что украинские военные нанесли удар по Горловке беспилотником-камикадзе.