В один прекрасный для Америки день она переведет всем держателям «трежерис» свои криптоденьги, которые, мало кто сомневается, куплены ею были еще на заре работы системы за сущие копейки. Или (что более вероятно) во времена первого правления Трампа.0 комментариев
«Проевропейские групповые марши» в Тбилиси вызвали насмешки в грузинских соцсетях
Ежедневные акции протеста в Грузии, начавшиеся 28 ноября после решения правительства не просить Евросоюз начинать переговоры о членстве до 2028 года, стали вызывать ироничные комментарии в социальных сетях из-за неуклюжих попыток придать им характер профессионального или группового протеста, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В частности, на понедельник анонсированы «шествие соседей» и «марш курьеров», а также «хозяев квартир под лозунгом «Принимаем Евросоюз».
Накануне на улицы выходили с протестом «реставраторы» и «специалисты IT», «болельщики «Реала» и «Барселоны», а также «владельцы домашних животных», которые мяукали на музыку гимна Грузии.
Каждый вечер участники акций собираются у здания парламента Грузии и перекрывают проспект Руставели, однако их общая численность не превышает 1-2 тыс. человек.
В соцсетях противники таких акций жалуются на ограничения в работе транспорта, а также пишут, что «мы и не знали, сколько в стране деградированных элементов».
«Это не европейство! Это – необразованность!», «Отправьте этих людей в психиатрические лечебницы!», «А когда будет марш проституток?», «Ждем шествия двоюродных братьев и сестер», – пишут пользователи социальных сетей.
Также участников акций называют «укравшими Рождество гринчами», так как они не дали возможность мэрии зажечь новогоднюю елку на проспекте Руставели и устроить там праздник для детей.
Напомним, в субботу протесты в Тбилиси сорвали зажжение главной новогодней елки.