«Проевропейские групповые марши» в Тбилиси вызвали насмешки в грузинских соцсетях

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

В частности, на понедельник анонсированы «шествие соседей» и «марш курьеров», а также «хозяев квартир под лозунгом «Принимаем Евросоюз».

Накануне на улицы выходили с протестом «реставраторы» и «специалисты IT», «болельщики «Реала» и «Барселоны», а также «владельцы домашних животных», которые мяукали на музыку гимна Грузии.

Каждый вечер участники акций собираются у здания парламента Грузии и перекрывают проспект Руставели, однако их общая численность не превышает 1-2 тыс. человек.

В соцсетях противники таких акций жалуются на ограничения в работе транспорта, а также пишут, что «мы и не знали, сколько в стране деградированных элементов».

«Это не европейство! Это – необразованность!», «Отправьте этих людей в психиатрические лечебницы!», «А когда будет марш проституток?», «Ждем шествия двоюродных братьев и сестер», – пишут пользователи социальных сетей.

Также участников акций называют «укравшими Рождество гринчами», так как они не дали возможность мэрии зажечь новогоднюю елку на проспекте Руставели и устроить там праздник для детей.

Напомним, в субботу протесты в Тбилиси сорвали зажжение главной новогодней елки.