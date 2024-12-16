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Syria TV сообщил об открытии сирийского посольства в США в понедельник
Сирийское посольство в Вашингтоне возобновит работу, которая была приостановлена в 2014 году, сообщил телеканал сирийской вооруженной оппозиции Syria TV.
«Завтра состоится открытие сирийского посольства в Вашингтоне», – заявили источники Syria TV.
Дипломатические отношения двух стран были прерваны весной 2014 года по инициативе США, передает РИА «Новости».
В свою очередь, иранский посол в Дамаске Хосейн Акбари в эфире государственного телевидения Ирана заявил о возможном возобновлении работы посольства и консульства Ирана в Сирии. По его словам, «новые сирийские власти» проявили готовность к сотрудничеству, он выразил надежду на быстрое возвращение к нормальной деятельности, сообщает SNN.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство иностранных дел Ирана осудило атаку на иранское посольство в Дамаске. Катар возобновит работу своего посольства в Дамаске с 17 декабря, спустя 13 лет после разрыва дипломатических отношений с Сирией. Турция назначила временного поверенного в делах посольства в Дамаске.